Лангош: рецепт смачної та простої страви закарпатської кухні
Лангош — це смажений в олії коржик, який подають із сиром.
Якщо любите пробувати щось нове, але просте, то спробуйте приготувати лангош. Це смажений в олії коржик, популярний в Угорщині, Чехії та в західних регіонах України. Його часто готують на ярмарках і вуличних гуляннях, тож це цілком можна назвати народним стрітфудом. Рецептом страви поділився український кулінарний блогер, який пише під ніком BrahmanDen.
Лангош
Інгредієнти:
- 330 г борошна;
- 100 мл молока;
- 150 мл води;
- 4 г сухих дріжджів;
- 1 ч. л. солі;
- 1 ч. л. цукру;
- 200 мл сметани або мл 50 рослинної олії;
- 2 зубчики часнику;
- 300 г сиру
- рослинна олія для смаження.
Сир можна взяти одного виду або декількох. Сир можна брати звичайний твердий. Добре поєднуються гауда, голландський і грана-падано.
Перед приготуванням очистіть і подрібніть часник. Додайте його в сметану або олію. Приправте сіллю. Добре перемішайте і відправте в холодильник. Соус нам стане в пригоді вже до готових коржів.
Миску облийте гарячою водою, витріть насухо і влийте тепле молоко. Саме тепле, а не гаряче.
Додайте цукор і сіль. Перемішайте. Дріжджі додайте прямо в борошно і просійте до молока. Разом із борошном потроху влийте теплу воду. Вимісіть ложкою, або лопаткою.
Тісто виходить липким, але не додавайте більше борошна, інакше вийде несмачно.
Змастіть миску рослинною олією, покладіть у неї тісто, накрийте рушником і залиште на годину. За цей час тісто збільшиться вдвічі.
У великій сковорідці добре розігрійте рослинну олію. Орієнтуйтеся на перший легкий димок. Після цього температуру ставте трохи вищою за мінімальну. Для чавунної сковорідки цього підійде.
Перед обсмажуванням натріть увесь сир і поставте поруч сметану або олію з часником.
Руки змастіть рослинною олією, відщипніть шматок тіста розміром сантиметрів 6-7, розтягніть у руках, намагаючись не порвати.
Смажте коржі по 3 хвилини з кожного боку. Але, можливо, знадобитися і менше часу.
Злегка піднімайте край коржа і дивіться на колір. Він має бути впевнено рум'яним.
Готові коржі викладайте на паперові рушники, щоб увібралася зайва олія. Одразу змащуйте коржі сметаною з часником і викладайте зверху сир.
Їсти лангош краще гарячими, запиваючи кефіром або томатним соком.
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