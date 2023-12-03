Апельсиновый курд: идеальная начинка зимней выпечки (видео)

Для рецепта апельсинового курда нужен только свежевыжатый сок — это важно.

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Апельсиновый курд — это нежный бархатный заварной крем с кисловатым сливочным вкусом. Как приготовить этот традиционный английский десерт, поделилась в своем Instagram фуд-блогер Светлана Левицкая.

Она отметила, что апельсиновый курд подают как самостоятельный десерт, но довольно часто используют как начинку для пирогов, тортов и пирожных. В основе этого достаточно густого крема — желтки, сливочное масло, апельсиновый сок и сахар.

Апельсиновый курд

Ингредиенты:

желтки — 5 шт. (можно использовать просто 2 яйца);

сахар (вместо сахара можно взять сахарозаменитель, который не боится термической обработки) — 50 г;

апельсиновый фреш — где-то 1,5 апельсина (120 мл);

цедра апельсина — достаточно с 0,5 апельсина;

кукурузный крахмал — 15-17 г;

ваниль;

масло сливочное — 50 г.

Чтобы цедра стала еще ароматнее, ошпарьте апельсин кипятком. Цедру снимайте, стараясь минимально задеть белую часть корочки — именно она дает горчинку.

Желтки или яйца разотрите с сахаром, добавьте остальные ингредиенты и тщательно перемешайте.

Варим на умеренном огне до загустения, постоянно помешивая. Когда масса загустеет, провариваем еще секунд 30 и убираем с огня.

Добавляем масло и перемешиваем до растворения. Можно еще процедить сквозь мелкое сито, чтобы отфильтровать цедру, но это уже по желанию.

Ставим сваренный курд в холодильник на несколько часов, чтобы все схватилось. А потом используем, как хотим.

Подробности о курде

Вообще курд можно готовить на основе любых фруктов и ягод, но особенно популярны именно цитрусовые курды. Говорят, что апельсиновый курд получается даже интереснее лимонного. Его можно просто намазывать на тосты, использовать как прослойку для тортов, пирожных и макаронс.

Важно: для рецепта апельсинового курда нужен только сок фреш! Ни в коем случае не берите концентрированный, покупной из упаковок.

И еще — чем слаще и ярче апельсины, тем лучше. Идеальный выбор — яркие, крупные плоды насыщенного оранжевого цвета.

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