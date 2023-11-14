Быстрый десерт всего из 3 ингредиентов: простой рецепт приготовления

При желании готовый десерт можно посыпать измельченными орехами или лепестками миндаля.

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Если за окном холодно и пасмурно, часто хочется чего-то сладкого, сытного и, чего греха таить, калорийного. В таком случае рекомендуем приготовить очень быстрый десерт, для которого нужно всего три ингредиента. Рецептом поделились в блоге "Кулинарная книга". Сделать его проще простого, а настроение после того, как вы попробуете его с горячим чаем или кофе, однозначно станет куда лучше.

Десерт из трех ингредиентов

Ингредиенты:

сахарное печенье – 300 гр;

сметана – 300 гр;

вареное сгущенное молоко – 300 гр.

По желанию можно добавить орехи.

Способ приготовления:

В глубокой миске или чаше миксера хорошо перемешать сметану и сгущенное молоко. Дно формы смазать кремом и выложить слоем печенье. На него снова выложить шар крема, а затем – печенье, и так до верха. Оставшимся кремом смазать верхний шар десерта. Сверху его можно присыпать раскрошенным печеньем и измельченными орехами или лепестками миндаля. Отправить форму в холодильник, чтобы все хорошо пропиталось.

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