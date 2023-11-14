Швидкий десерт усього з 3 інгредієнтів: простий рецепт приготування

За бажання готовий десерт можна посипати подрібненими горіхами.

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Якщо за вікном холодно і похмуро, часто хочеться чогось солодкого, ситного і, чого гріха таїти, калорійного. У такому разі рекомендуємо приготувати дуже швидкий десерт, для якого потрібно всього три інгредієнти. Рецептом поділилися в блозі "Кулінарна книга". Зробити його простіше простого, а настрій після того, як ви спробуєте його з гарячим чаєм або кавою, однозначно стане набагато кращим.

Десерт із трьох інгредієнтів

Інгредієнти:

цукрове печиво — 300 г;

сметана — 300 г;

варене згущене молоко — 300 г.

За бажанням можна додати горіхи.

Спосіб приготування:

У глибокій мисці або чаші міксера добре перемішати сметану і згущене молоко. Дно форми змастити кремом і викласти шаром печиво. На нього знову викласти шар крему, а потім — печиво, і так до верху. Кремом, що залишився, змастити верхній шар десерту. Зверху його можна присипати розкришеним печивом і подрібненими горіхами або пелюстками мигдалю. Відправити форму в холодильник, щоб усе добре просочилося.

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