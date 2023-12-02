Тирокрокетес: горячая сырная закуска по-гречески

Сырная закуска, которая подается во многих греческих тавернах, готовится очень просто и прекрасно подойдет для перекуса в течение дня.

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Сложные рецепты совсем не в характере греков, а вот сыр они очень любят и готовят из него множество простых и очень вкусных блюд. Одна из самых популярных горячих закусок в Греции – тирокрокетес – жаренные во фритюре сырные крокеты, рецептом которых поделился сайт Smak.ua.

Рецепт приготовления тирокрокетес предельно прост и подают их во многих греческих тавернах. Попробуйте приготовить и вы, чтобы порадовать своих близких новым вкусом.

Ингредиенты

сухари молотые – 3 столовые ложки;

яйца – 2 штуки;

вода – 2 столовые ложки;

сыр (любой твердый или полутвердый) – 200 г;

зелень, специи – по вкусу;

растительное масло для жарки.

Приготовление

Шаг 1

Подготовьте сухари для панировки. Для этого нарежьте белый хлеб кубиками, подсушите их в духовке до золотистого цвета. Затем дайте остыть и измельчите в крошку любым удобным способом. Для этого подойдут тяжелая скалка, блендер или кофемолка.

Шаг 2

Яйца помойте под проточной водой, обсушите полотенцем. Отделите желтки от белков. Посуда, в которую вы отделяете белки должна быть абсолютно сухой и чистой, чтобы белки легче взбились.

Шаг 3

Добавьте к желткам воду и размешайте до однородности.

Шаг 4

Охладите белки в холодильнике в течение 10 минут. Холодные белки взбейте до состояния мягких пиков.

Шаг 5

Натрите сыр на мелкой терке. Добавьте его в белки и осторожно перемешайте лопаткой, переворачивая массу снизу вверх. По желанию в сырно-белковой массе можно добавить мелко нарубленную зелень или любимые специи.

Шаг 6

Скатайте шарики размером с мячик для пинг-понга и уберите их в холодильник на 20 минут, чтобы они застыли.

Шаг 7

Поставьте разогреваться масло в сотейнике или фритюрнице. Масла должно быть столько, чтобы шарик мог полностью в него погрузиться. Поэтому для экономии лучше готовить в посуде небольшого диаметра.

Шаг 8

Когда масло хорошо разогреется, берите охлаженный сырный шарик, делайте двойную панировку (сухари – желток – сухари) и опускайте шарик в масло. Будьте осторожны с горячим масло и не бросайте шарики резко, чтобы избежать масляных брызг и ожогов.

Шаг 9

Обжаривайте каждый шарик пару минут до золотистого цвета и образования хрустящей корочки. Обжаренные крокеты выкладывайте на бумажное полотенце, чтобы впиталось лишнее масло.

Шаг 10

Подавайте тирокрокетес как горячую закуску с любимым соусом.

Напомним рецепт острого соуса канкочи без варки, сахара и уксуса. Такую приправу чаще всего используют для маринадов, первых и вторых блюд. Особенно смелые могут попробовать канкочи в качестве добавки к гарниру.

Ранее Фокус делился рецептом вкуснейшего домашнего фаст-фуда. Куриные крокеты по такому рецепту получаются хрустящие снаружи и очень нежные внутри.