Тает во рту: идеальный картофельный дофинуаз от Джейми Оливера (видео)

По словам шеф-повара, блюдо будет идеальным зимним гарниром для тех, кто хочет приготовить вкусный обед или ужин быстро и просто.

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Картофельный дофинуаз, приготовление которого займет всего 30 минут, станет роскошным гарниром к любому зимнему блюду. Этим простым и вкусным рецептом поделился легендарный шеф-повар и блогер Джейми Оливер

Это классическое блюдо французской кухни готовится из тонко нарезанного картофеля, запеченного в сливках и чесноке с добавлением мускатного ореха. По словам Джейми Оливера, это блюдо идеально подойдет тем, у кого мало времени на готовку, и хочется чего-то особенно вкусного.

"Я собираюсь приготовить самый вкусный и красивый картофельный дофинуаз: сливочный, сочный, сырный, тающий во рту, просто великолепный. Обычно на приготовление дофинуаза уходит пара часов, но то, как я собираюсь обмануть это, будет невероятно и намного быстрее", – поделился шеф-повар.

Ингредиенты

лук репчатый – 1 шт.;

картофель – 1 кг;

мускатный орех – щепотка;

чеснок – 2 зубчика;

сливки – 300 мл;

оливковое масло – 2 ст.л.;

анчоусы – 4 шт. по желанию;

пармезан – 75 г;

лавровый лист – 2 шт.;

пряные травы (розмарин, тимьян и шалфей) – несколько веточек (10 г);

соль, черный молотый перец – по вкусу

кипяток – 1-2 стакана.

Приготовление

Шаг 1

Разогрейте духовку до 220 градусов. Поставьте кипятиться чайник с водой.

Шаг 2

Картофель хорошо помойте и нарежьте на тонкие слайсы вместе со шкуркой. Лук порежьте кольцами.

Шаг 3

Выложите картофель и лук в большой противень и приправьте щепоткой морской соли и черного перца.

Шаг 4

Влейте в противень сливки, добавьте веточки зелени, лавровый лист и перемешайте. Влейте немного кипятка, чтобы в противне жидкости было примерно на четверть высоты бортика. Поставьте противень на большой огонь.

Шаг 5

Доведите содержимое противня до кипения. Если вы используете анчоусы, разорвите их руками и добавьте к картофелю. Натрите на мелкой терке большую часть пармезана. Влейте в противень оливковое масло, выдавите чеснок через пресс. Затем натрите на терке кусочек мускатного ореха (или возьмите щепотку молотого) и добавьте к картофелю, снова перемешайте.

Шаг 6

Закройте противень фольгой и готовьте еще примерно 6 минут.

Шаг 7

Снимите фольгу. Сверху натрите на мелкой терке пармезан и ставьте запекаться в разогретую духовку на 15 минут или пока картофель не покроется сверху золотистой хрустящей корочкой.

Шаг 8

Готовый картофельный дофинуаз разложите по тарелкам. По желанию дополнительно посыпьте тертым пармезаном. Подавайте горячим, как гарнир или самостоятельное блюдо. Хорошим дополнением к дофинуазу станет легкий овощной салат.

идеальный картофельный дофинуаз от Джейми Оливера

Напомним, рецепт блюда для тех, кто хочет чего-то новенького — картофель "Буланжер". Более насыщенный и интересный вкус блюду придаст мелко натертый чеснок.

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