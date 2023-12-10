Хит праздничного стола: рецепт быстрой закуски с сыром, рыбой и огурцом (видео)
При желании закуску можно украсить кунжутом, зеленью и красной икрой.
В преддверии рождественских и новогодних праздников количество поисковых запросов вкусных закусок возрастает в разы, а хозяйки уже начинают собирать самые понравившиеся идеи, чтобы порадовать гостей и родных чем-то новым и оригинальным. Предлагаем вам рецепт быстрой закуски с огурцом и рыбой, которая не задержится на столе надолго. Им поделилась кулинарный блогер Кристина Азизян.
Быстрая закуска на праздничный стол
Ингредиенты:
- яйца – 3-4 шт;
- огурец длинный – 1 шт;
- слабосоленая красная рыба – 200 гр;
- творожный сыр – 200-250 гр;
- укроп и черный кунжут для украшения (по желанию).
Способ приготовления:
Каждое яйцо взбить с щепоткой соли, разлить равномерно на чуть разогретую сковороду и обжарить на среднем огне с двух сторон.
Огурец с помощью овощечистки порезать тонкими слайсами (или можно просто протереть на терке), выложить на бумажные полотенца и обсушить. Слабосоленую рыбу порезать тонкими кусками.
Каждый яичный блин смазать творожным сыром. Если хотите, чтобы ролл был пухлым, то сыра не жалейте и намазывайте слоем потолще.
Потом на сыр по очереди, рядами, аккуратно выложить кусочки рыбы и огурцы, как на видео. Свернуть блин в рулет и косо порезать на кусочки. Чтобы они лучше держали форму, можно проткнуть каждый шпажками или зубочистками.
При желании закуску можно украсить черным кунжутом, веточкой укропа, а сверху – добавить немножко красной икры.
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