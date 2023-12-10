Тесто холодного брожения: рецепт идеальной основы для пиццы

Такое тесто может хранится в холодильнике до четырех суток.

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Тесто для пиццы каждая хозяйка готовит по-своему, пользуясь давно проверенными и полюбившимися рецептом. Предлагаем вам приготовить тесто холодного брожения по рецепту кулинарного блогера Юлии Симончук. Указанного в нем количества ингредиентов хватит на три пиццы среднего размера.

Тесто холодного брожения для пиццы

Ингредиенты:

мука – 680 гр;

соль – 14 гр;

дрожжи сухие – 3 гр;

сахар – 2 ст. л;

масло — 2 ст. л;

вода (теплая) – 480 мл.

Способ приготовления:

В глубокую посуду просеять муку, добавить соль, воду с разведенными в ней дрожжами и растительное масло. Сделать замес теста только до полного увлажнения муки. Оно будет липким, но муки добавлять не нужно.

Поверхность смазать растительным маслом и выложить тесто. Руками, смоченными в масле или в вод, сделать делаем первую "сборку", как показано на видео. Далее переложить тесто в посуду, накрыть пищевой пленкой и поставить на 20 минут в холодильник.

Далее необходимо сделать такую же "сборку" еще раз с интервалом 20 минут. Затем поставить тесто, накрытое пищевой пленкой, в холодильник на ночь.

Для приготовления пиццы нужно аккуратно отщипнуть кусок теста и переложить на просиликоненный пергамент. Смоченными в масле (или воде) руками сформировать основание на пиццу, как показано на видео. Не раскатываем тесто, а словно растягиваем. По желанию сформировать бортики.

На полученную основу нанести соус, далее – натертый сыр и начинку по желанию.

Выпекать в хорошо разогретой духовке 10-15 минут при температуре 250-300 градусов.

Особенность этого теста в том, что оно может быть в холодильнике до четырех суток, это очень удобно.

Ранее Фокус писал, как приготовить универсальное тесто для пиццы.