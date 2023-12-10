Тісто холодного бродіння: рецепт ідеальної основи для піци

Таке тісто може зберігатися в холодильнику до чотирьох діб.

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Тісто для піци кожна господиня готує по-своєму, користуючись давно перевіреними рецептами, що давно полюбилися. Пропонуємо вам приготувати тісто холодного бродіння за рецептом кулінарного блогера Юлії Симончук. Зазначеної в ньому кількості інгредієнтів вистачить на три піци середнього розміру.

Тісто холодного бродіння для піци

Інгредієнти:

борошно – 680 г;

сіль – 14 г;

дріжджі сухі – 3 гр;

цукор – 2 ст. л;

олія – 2 ст. л;

вода (тепла) – 480 мл.

Спосіб приготування:

У глибокий посуд просіяти борошно, додати сіль, воду з розведеними в ній дріжджами та олію. Зробити заміс тіста тільки до повного зволоження борошна. Воно буде липким, але борошна додавати не потрібно.

Поверхню змастити рослинною олією і викласти тісто. Руками, змоченими в олії або у воді, робимо першу "збірку", як показано на відео. Далі перекласти тісто в посуд, накрити харчовою плівкою і поставити на 20 хвилин у холодильник.

Далі необхідно зробити таку саму "збірку" ще раз з інтервалом 20 хвилин. Потім поставити тісто, накрите харчовою плівкою, в холодильник на ніч.

Для приготування піци потрібно акуратно відщипнути шматок тіста і перекласти на просиліконений пергамент. Змоченими в олії (або воді) руками сформувати основу на піцу, як показано на відео. Не розкачуємо тісто, а немов розтягуємо. За бажанням сформувати бортики.

На отриману основу нанести соус, далі — натертий сир і начинку за бажанням.

Випікати в добре розігрітій духовці 10-15 хвилин за температури 250-300 градусів.

Особливість цього тіста в тому, що воно може бути в холодильнику до чотирьох діб, це дуже зручно.

Раніше Фокус писав, як приготувати універсальне тісто для піци.