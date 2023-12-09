Роскошное рождественское печенье с натуральным шоколадом и мятой: проверенный рецепт

Нежное внутри, с хрустящей сахарной корочкой, покрытой красивыми трещинками, это печенье будет одним из фаворитов вашего праздничного меню.

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Это потрясающее печенье с натуральным шоколадом и свежей мятой готовится на удивление просто. Хрустящая сахарная корочка, нежная серединка и удивительное послевкусие мяты – такое печенье не оставит равнодушными ни вас, ни ваших гостей. Проверенным рецептом красивого рождественского печенья делится со своими читателями Фокус.

Ждете гостей на праздник? Этот рецепт рассчитан на 24 штуки печенья. Если вам нужно меньшее количество, просто поделите количество ингредиентов пополам.

Ингредиенты

Для мятной заготовки:

мята – 12 г;

сахар – 33 г.

Для теста:

сахар – 240 г;

шоколад натуральный – 200 г;

масло сливочное – 120 г;

яйца – 180 г (три больших яйца);

мука – 270 г;

какао порошок – 45 г;

разрыхлитель – 15 г;

соль – щепотка;

сахар и сахарная пудра для формовки печенья.

Приготовление

Шаг 1

Мяту с сахаром измельчите в блендере до получения однородной массы. Вы можете приготовить мяту с запасом и убрать заготовку в морозилку.

Шаг 2

В кастрюле с толстым дном на маленьком огне растопите шоколад, сливочное масло и сахар. Снимите кастрюлю с огня, добавьте мятную заготовку (45 г) и перемешайте до однородности.

Шаг 3

Вбейте в шоколадную массу яйца по одному, после каждого хорошо вымешивайте лопаткой.

Шаг 4

Просейте в отдельную миску муку, какао, разрыхлитель и соль. Хорошо перемешайте.

Шаг 5

Всыпьте сухую смесь в шоколадную массу и вымешивайте лопаткой, пока она не начнет легко отделяться от стенок кастрюли.

Шаг 6

Готовое тесто заверните в пищевую пленку и уберите в холодильник минимум на час. Вы можете приготовить тесто заранее, оно прекрасно хранится в холодильнике несколько дней.

Шаг 7

Разделите тесто на кусочки весом 48-50 г. Из этого количества продуктов у вас получится 24 кусочка.

Шаг 8

Разогрейте духовку до 180°C. Противень застелите силиконовым ковриком.

Шаг 9

Наденьте силиконовые перчатки. Скатайте из теста шарики. Каждый шарик обваляйте сначала в сахаре, потом в сахарной пудре.

Шаг 10

Выложите шарики по 6 штук на противень ивыпекайте в разогретой духовке около 12 минут.

В процессе выпечки печенье увеличмтчя в размере, а его поверхность покроется трещинками.

Шаг 11

Готовое печенье осторожно снимите с листа и остудите на решетке. Пока печенье не остыло, оно довольно хрупкое. После остывания его сахарная корочка затвердеет и печенье можно будет выложить горкой в вазу.

Если вы испекли печенье с запасом, сложите его в стеклянную или жестяную банку с плотной крышкой. Так печенье может хранить минимум 2-3 недели.

Напомним рецепт нежной выпечки с кремом — торт "Шоколадный купол". В этом рецепте идеально соединяются сливочно-шоколадный крем и воздушный бисквит.

Ранее Фокус писал, как приготовить вкусное лакомство — быстрое шоколадное печенье без яиц. Это невероятно простой рецепт, с которым справится даже ребенок.