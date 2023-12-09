Розкішне різдвяне печиво з натуральним шоколадом і м'ятою: перевірений рецепт

Ніжне всередині, з хрусткою цукровою скоринкою, вкритою красивими тріщинами, це печиво буде одним із фаворитів вашого святкового меню.

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Це приголомшливе печиво з натуральним шоколадом і свіжою м'ятою готується напрочуд просто. Хрустка цукрова скоринка, ніжна серединка і дивовижний післясмак м'яти — таке печиво не залишить байдужими ні вас, ні ваших гостей. Перевіреним рецептом красивого різдвяного печива ділиться зі своїми читачами Фокус.

Чекаєте гостей на свято? Цей рецепт розрахований на 24 штуки печива. Якщо вам потрібна менша кількість, просто поділіть кількість інгредієнтів навпіл.

Інгредієнти

Для м'ятної заготовки:

м'ята — 12 г;

цукор — 33 г.

Для тіста:

цукор — 240 г;

шоколад натуральний — 200 г;

масло вершкове — 120 г;

яйця — 180 г (три великих яйця);

борошно — 270 г;

какао порошок — 45 г;

розпушувач — 15 г;

сіль — щіпка;

цукор і цукрова пудра для формування печива.

Приготування

Крок 1

М'яту з цукром подрібніть у блендері до отримання однорідної маси. Ви можете приготувати м'яту із запасом і прибрати заготовку в морозилку.

Крок 2

У каструлі з товстим дном на маленькому вогні розтопіть шоколад, вершкове масло і цукор. Зніміть каструлю з вогню, додайте м'ятну заготовку (45 г) і перемішайте до однорідності.

Крок 3

Вбийте в шоколадну масу яйця по одному, після кожного добре вимішуйте лопаткою.

Крок 4

Просійте в окрему миску борошно, какао, розпушувач і сіль. Добре перемішайте.

Крок 5

Всипте суху суміш у шоколадну масу і вимішуйте лопаткою, поки вона не почне легко відділятися від стінок каструлі.

Крок 6

Готове тісто загорніть у харчову плівку і приберіть у холодильник мінімум на годину. Ви можете приготувати тісто заздалегідь, воно прекрасно зберігається в холодильнику кілька днів.

Крок 7

Розділіть тісто на шматочки вагою 48-50 г. Із цієї кількості продуктів у вас вийде 24 шматочки.

Крок 8

Розігрійте духовку до 180°C. Деко застеліть силіконовим килимком.

Крок 9

Одягніть силіконові рукавички. Скачайте з тіста кульки. Кожну кульку обваляйте спочатку в цукрі, потім у цукровій пудрі.

Крок 10

Викладіть кульки по 6 штук на деко і випікайте в розігрітій духовці близько 12 хвилин.

У процесі випічки печиво збільшиться в розмірі, а його поверхня покриється тріщинками.

Крок 11

Готове печиво обережно зніміть із аркуша та остудіть на решітці. Поки печиво не охололо, воно досить крихке. Після охолодження його цукрова скоринка затвердіє і печиво можна буде викласти гіркою у вазу.

Якщо ви спекли печиво із запасом, складіть його в скляну або бляшану банку зі щільною кришкою. Так печиво може зберігати щонайменше 2-3 тижні.

Нагадаємо рецепт ніжної випічки з кремом — торт "Шоколадний купол". У цьому рецепті ідеально поєднуються вершково-шоколадний крем і повітряний бісквіт.

Раніше Фокус писав, як приготувати смачні ласощі — швидке шоколадне печиво без яєць. Це неймовірно простий рецепт, з яким впорається навіть дитина.