Торт "Шоколадний купол": рецепт ніжної випічки з кремом

У цій випічці ідеально поєднуються вершково-шоколадний крем і повітряний бісквіт.

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Торт "Шоколадний купол" точно сподобається всім любителям солодкого та любителям шоколаду. Крем просочує бісквіт, а торт прикрашають свіжими ягодами, або цукатами. Це смачна та оригінальна випічка, яку можна приготувати на свято. Рецептом поділилися у спільноті Ideas for dinner.

Торт "Шоколадний купол"

Інгредієнти:

борошно — 150 г;

цукор — 250 г;

кукурудзяний крохмаль — 50 г;

шість яєць;

вершкове масло — 60 г;

какао-порошок — 40 г.

Для крему:

темний шоколад (60% мінімум) — 400 г;

вершки 20% — 400 мл;

вершкове масло — 80 г.

Для прикраси:

вершки 35% — 350 мл;

тертий шоколад;

свіжі ягоди, або цукати.

Щоб приготувати бісквіт, заздалегідь дістаньте вершкове масло з холодильника. Просійте борошно з крохмалем і какао. Яйця збийте з цукром. Додайте яйця і масло в борошно і перемішайте до однорідності. Вилийте тісто у форму для випічки і поставте в розігріту до 180 градусів духовку. Випікайте 35 хвилин.

Щоб приготувати крем, розламайте на шматочки шоколад, влийте вершки і розтопіть шоколад на водяній бані. Перемішайте вершки та шоколад і остудіть.

Додайте в шоколад із вершками М'яке вершкове масло і збийте в пишну масу.

Остиглий бісквіт наріжте смужками завдовжки 4 см і завширшки 1 см. Велику миску застеліть харчовою плівкою і покладіть у довільній формі смужки бісквіта. Залийте кремом, накрийте і поставте в холодильник мінімум на п'ять годин. Вибирайте миску такої форми, щоб у вас у підсумку вийшов торт у формі купола.

Торт переверніть на блюдо, зніміть миску і плівку. Вершки збийте і рівним шаром нанесіть на торт. Прикрасьте тертим шоколадом, свіжими ягодами, або цукатами.

Також ви можете приготувати дуже смачний торт "Чорний принц".