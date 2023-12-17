Быстрый ужин: паста из 5 ингредиентов с курицей и брокколи

Паста с курицей — это очень простое блюдо, которое идеально подойдет в качестве обеда или ужина.

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Всего через 20 минут на столе будет очень вкусный и сытный ужин. Изюминку этому блюду придаст курица в соусе с брокколи, вялеными помидорами и сыром "Бурсен". Не можете найти такой сыр? Замените нарезанным сливочным сыром и 2 раздавленными зубчиками чеснока. Рецептом поделилась кулинар Мишель Саутен, сообщает Taste.

Ингредиенты

350 г брокколи, разрезанной на небольшие соцветия;

300 г сушеных фигурных макарон фетучини;

1/2 курицы-гриль (кожу и кости нужно удалить, мясо крупно нарезать);

160 г сыра "Бурсен" с чесноком и травами;

125 г (3/4 стакана) вяленых помидоров, крупно нарезанных.

Приготовление

Шаг 1. В большой кастрюле доведите до кипения воду. Добавьте брокколи и готовьте 2 минуты или до тех пор, пока она не станет ярко-зеленой и нежной. Шумовкой переложите брокколи в миску.

Шаг 2. Сварите макароны, следуя инструкциям на упаковке, или до состояния "аль денте".

Шаг 3. Пока варятся макароны, нагрейте сковороду на среднем огне. Добавьте куски курицы, брокколи, сыр и помидоры. С помощью половника влейте в куриную смесь 250 мл (1 стакан) воды от варки макарон. Перемешивайте, тушите пока сыр не расплавится, примерно в течение 2–3 минут.

Шаг 4. Слейте воду с макарон и добавьте в сковороду к курице, брокколи и сыру. Хорошо перемешайте. Вкусный ужин готов.

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