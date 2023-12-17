Быстрый ужин: паста из 5 ингредиентов с курицей и брокколи
Паста с курицей — это очень простое блюдо, которое идеально подойдет в качестве обеда или ужина.
Всего через 20 минут на столе будет очень вкусный и сытный ужин. Изюминку этому блюду придаст курица в соусе с брокколи, вялеными помидорами и сыром "Бурсен". Не можете найти такой сыр? Замените нарезанным сливочным сыром и 2 раздавленными зубчиками чеснока. Рецептом поделилась кулинар Мишель Саутен, сообщает Taste.
Ингредиенты
- 350 г брокколи, разрезанной на небольшие соцветия;
- 300 г сушеных фигурных макарон фетучини;
- 1/2 курицы-гриль (кожу и кости нужно удалить, мясо крупно нарезать);
- 160 г сыра "Бурсен" с чесноком и травами;
- 125 г (3/4 стакана) вяленых помидоров, крупно нарезанных.
Приготовление
Шаг 1. В большой кастрюле доведите до кипения воду. Добавьте брокколи и готовьте 2 минуты или до тех пор, пока она не станет ярко-зеленой и нежной. Шумовкой переложите брокколи в миску.
Шаг 2. Сварите макароны, следуя инструкциям на упаковке, или до состояния "аль денте".
Шаг 3. Пока варятся макароны, нагрейте сковороду на среднем огне. Добавьте куски курицы, брокколи, сыр и помидоры. С помощью половника влейте в куриную смесь 250 мл (1 стакан) воды от варки макарон. Перемешивайте, тушите пока сыр не расплавится, примерно в течение 2–3 минут.
Шаг 4. Слейте воду с макарон и добавьте в сковороду к курице, брокколи и сыру. Хорошо перемешайте. Вкусный ужин готов.
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