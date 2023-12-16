Готовим с детьми новогоднее лакомство: эффектные пирожные "Шишки"
Привлеките детвору к подготовке новогоднего стола. Основу вам придется сделать самостоятельно, а вот со сборкой пирожных справятся даже маленькие дети.
Пирожные "Шишки" трудно отличить от настоящих еловых шишек, а на приготовление этого десерта к Новому году уйдет совсем немного времени. О том, как приготовить новогоднее лакомство вместе с детьми, рассказал сайт Shef Donna.
По вкусу эти пирожные похожи на классический десерт "картошка", только для основы используется шоколадный бисквит, что делает "Шишки" более нежными по текстуре.
Из указанного количества ингредиентов у вас получится 10 красивых пирожных к новогоднему столу.
Ингредиенты
- яйца – 3 шт.;
- сахар – 100 г;
- мука пшеничная – 55 г;
- какао – 25 г;
- разрыхлитель – 1\3 ч. л.;
- соль – на кончике ножа;
- масло сливочное – 150 г;
- молоко сгущенное – 100 г;
- ваниль, корица – по вкусу;
- ракушки шоколадные глазированные (сухой завтрак) – 1 пачка;
- пудра сахарная – для посыпки;
- крепкий алкоголь (ром, коньяк, виски) – по желанию.
Приготовление
Шаг 1
В большой миске взбейте миксером яйца с солью и ванилью на максимальной скорости до устойчивой пены. Продолжайте взбивать, постепенно добавляя сахар. Вбивайте около 7-10 минут, пока сахар не растворится.
Шаг 2
В другую миску просейте муку вместе с какао, разрыхлителем и корицей.
Шаг 3
Включите духовку на разогрев до 180°C. Противень для выпечки застелите пергаментом, чтобы бисквит не прилип.
Если у вас вдруг нет пергамента, сделайте "французскую рубашку":
- щедро смажьте противень сливочным маслом;
- обильно посыпьте его мукой;
- струсите излишки муки.
На противне получится эффективная двухслойная защита от пригорания. Но с экономической точки зрения, пергамент использовать дешевле и проще.
Шаг 4
Частями добавьте муку к взбитым яйцам, осторожно вымешивайте тесто лопаткой снизу вверх, чтобы оно не сильно опало.
Шаг 5
Бисквитное тесто очень нежное и воздушное. Оно не терпит резких движений, тряски и долгого ожидания. Поэтому сразу же осторожно выложите его на противень, аккуратно разровняйте лопаткой, чтобы слой получился толщиной примерно 1 см.
Шаг 6
Выпекайте бисквит около 15 минут. Следите за тем, чтобы он не пригорел. Готовность можно смело определять по внешнему виду, Из-за того, что толщина бисквита маленькая, внутри он точно пропечется.
Шаг 7
Снимите бисквит с противня вместе с пергаментом и остудите на решетке.
Если вы пекли бисквит на "французской рубашке", застелите решетку чистым полотенцем, посыпьте немного крупным сахаром и переверните бисквит на полотенце.
Шаг 8
Остывший бисквит поломайте на кусочки, сложите в чашу блендера и измельчите в крошку.
Шаг 9
Взбейте мягкое сливочное масло со сгущенным молоком. Добавьте измельченный бисквит и по желанию немного крепкого ароматного алкоголя. Перемешайте все лопаткой или ложкой до получения однородной липкой массы.
Осторожно! Этот "полуфабрикат" уже настолько вкусный, что вам придется взять себя в руки и не съесть его до того, как вы позовете детей собирать пирожные.
Шаг 10
Разделите основу для шишек на 10 одинаковых кусочков и слепите из них пирамидки.
Шаг 11
Теперь самое время звать маленьких помощников. Откройте упаковку с шоколадным сухим завтраком, насыпьте хлопья в миску. Покажите детям, как нужно собирать пирожные.
Для этого по кругу втыкайте чешуйки до тех пор пока не сформируется целая шишка.
Шаг 12
Готовые пирожные уберите в холодильник минимум на 2-3 часа. Перед подачей к столу посыпьте "Шишки" сахарной пудрой.
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