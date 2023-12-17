Запеканка из брюссельской капусты с беконом за 35 минут: быстро и полезно

Запеканка из брюссельской капусты может быть не только самостоятельным блюдом, но и замечательным гарниром к мясу.

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Люди, которым не нравится брюссельская капуста, никогда раньше не пробовали это блюдо. Когда появится эта сырная запеканка, даже самые привередливые едоки не смогут устоять перед тем, чтобы добавить в свою тарелку ложку. Эта запеканка с хрустящим беконом станет тем блюдом, которое удивит ваших близких и гостей. Рецептом поделилась кулинар Линдси Фагдсон, пишет Delish.

Ингредиенты

5 ломтиков бекона;

3 столовые ложки сливочного масла;

2 небольших лука-шалот (измельченного);

900 г брюссельской капусты, разрезанная пополам;

щепотка соли;

1/2 чайная ложка кайенского переца;

200 мл жирных сливок;

100 г тертого сыра Чеддер;

100 г тертого сыра Грюйер.

Приготовление

Шаг 1. Разогрейте духовку до 190°С. В большой сковороде, пригодной для духовки, на среднем огне обжарьте бекон до хрустящей корочки, приблизительно 8 минут. Выложите на тарелку, застеленную бумажным полотенцем, затем нарежьте.

Шаг 2. Поставьте чистую сковороду на средний огонь и растопите сливочное масло. Добавьте лук-шалот и брюссельскую капусту, приправьте солью и кайенским перцем. Готовьте, время от времени помешивая, до готовности, около 10 минут.

Шаг 3. Снимите с огня и полейте густыми сливками, затем положите сверху сыр и бекон.

Шаг 4. Запекайте в духовке, пока сыр не начнет пузыриться, от 12 до 15 минут. Если сыр не золотистый, переключите духовку на режим "Жарка" и готовьте еще 1 минуту.

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