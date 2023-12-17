Здоровое питание: салат из запеченной свеклы и козьего сыра
Если свеклу запечь — в ней сохранится значительно больше витаминов и полезных веществ, нежели в отварной.
Легкий салат из свеклы с добавлением сыра, авокадо, руколы идеально подойдет на обед или ужин. Яркий и вкусный, он может украсить как праздничный, так и повседневный стол. Вместо руколы можно использовать любую зелень, которая вам нравится, пишет издание Delish.
Ингредиенты
- 600 г свеклы (5-6 шт.);
- 300 г листьев руколы;
- 1 авокадо;
- 150 г козьего сыра;
- 100 г измельченных жареных грецких орехов.
- Из указанного количества ингредиентов получается четыре порции.
Соус:
- 2 столовые ложки оливкового масла первого отжима;
- 1 столовая ложка бальзамического уксуса;
- 1 столовая ложка кленового сиропа;
- 2 чайная ложка дижонской горчицы;
- щепотка соли;
- щепотка молотого черного перца.
Приготовление
Шаг 1. Разогрейте духовку до 200°С. Заверните каждую свеклу в фольгу и выложите на противень. Запекайте до готовности (чтобы проверить, можно проткнуть фольгу вилкой или ножом), около 1 часа. Дайте настояться, пока она не остынет, затем очистите и нарежьте дольками.
Шаг 2. Тем временем приготовьте соус: в банке смешайте оливковое масло, уксус, кленовый сироп и дижонскую горчицу. Приправить солью и перцем.
Шаг 3. Положите руколу в большую сервировочную тарелку и слегка заправьте соусом. Сверху выложите свеклу, авокадо, козий сыр и грецкие орехи. Аккуратно перемешайте и при необходимости добавьте еще немного соуса.
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