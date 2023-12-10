Зеленый салат с авокадо, яблоком и козьим сыром: насыщаем организм витаминами

Простой, но необычный салат с авокадо и яблоками — идеальное блюдо для тех, кто ищет легкий, но питательный перекус.

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Полезный зеленый салат, который можно быстро и легко приготовить, поливают яблочным сидром и горчичным соусом. Рецептом полезного блюда поделилась кулинар Шарлотта Биннс-Макдональд, сообщает Taste.

Ингредиенты

Основа:

2 пучка зеленого салата, разрезанных вдоль на четвертинки;

2 авокадо, нарезанных дольками;

2 зеленых яблока (кисло-сладких), очень тонко нарезанных кружочками;

75 г измельченного козьего сыра;

1/4 стакана кедровых орехов, поджаренных и крупно нарезанных;

1/4 стакана свежих листьев плосколистной петрушки.

Заправка:

2 столовые ложки оливкового масла первого отжима;

1 1/2 столовой ложки яблочного уксуса;

2 чайные ложки меда;

2 чайные ложки дижонской горчицы;

Количество ингредиентов рассчитано на приготовление 8 порций салата.

Приготовление

Шаг 1. Приготовьте заправку: поместите все ингредиенты в небольшую миску. Взбейте, чтобы все ингредиенты хорошо смешались.

Шаг 2. Выложите листья салата, авокадо и яблоко на сервировочное блюдо. Посыпьте сыром, орехами и петрушкой. Полейте заправкой. Наше блюдо готово!

Ранее Фокус публиковал рецепт салата из моркови, свеклы с изюмом и орехами пекан. В состав этого салата входят свекла и морковь, которые богаты витаминами и микроэлементами. Этим полезным и оригинальным блюдом вы сможете удивить друзей и близких.