Зелений салат з авокадо, яблуком і козячим сиром: насичуємо організм вітамінами

Простий, але незвичайний салат з авокадо і яблуками — ідеальна страва для тих, хто шукає легкий, але поживний перекус.

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Корисний зелений салат, який можна швидко і легко приготувати, поливають яблучним сидром і гірчичним соусом. Рецептом корисної страви поділилася кулінарка Шарлотта Біннс-Макдональд, повідомляє Taste.

Інгредієнти

Основа:

2 пучки зеленого салату, розрізаних уздовж на четвертинки;

2 авокадо, нарізаних часточками;

2 зелених яблука (кисло-солодких), дуже тонко нарізаних кружечками;

75 г подрібненого козячого сиру;

1/4 склянки кедрових горіхів, підсмажених і крупно нарізаних;

1/4 склянки свіжого листя плосколистої петрушки.

Заправка:

2 столові ложки оливкової олії першого віджиму;

1 1/2 столової ложки яблучного оцту;

2 чайні ложки меду;

2 чайні ложки діжонської гірчиці;

Кількість інгредієнтів розрахована на приготування 8 порцій салату.

Приготування

Крок 1. Приготуйте заправку: помістіть усі інгредієнти в невелику миску. Збийте, щоб усі інгредієнти добре змішалися.

Крок 2. Викладіть листя салату, авокадо і яблуко на сервірувальне блюдо. Посипте сиром, горіхами та петрушкою. Полийте заправкою. Наша страва готова!

Раніше Фокус публікував рецепт салату з моркви, буряка з родзинками і горіхами пекан. До складу цього салату входять буряк і морква, які багаті вітамінами і мікроелементами. Цією корисною та оригінальною стравою ви зможете здивувати друзів і близьких.