Витаминный салат из сельдерея, груши и фундука: очень вкусно и полезно

Этот салат достойно украсит праздничный стол и разнообразит повседневный рацион. Обязательно попробуйте его, если следите за правильным питанием.

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Этот салат придется по вкусу тем, кто любит сочные пикантные блюда. Для его приготовления не потребуется много времени или дорогих продуктов, при этом на праздничном столе салат будет смотреться ярко и очень эффектно. Этот освежающий салат наполнен разными вкусами: в его состав которого входит груша, сельдерей, изюм и сыр, сообщает The Modernproper.

Ингредиенты

8 стеблей сельдерея (мелко нарезанных);

1 небольшой фенхель (мелко нарезанный);

1-2 груши (очищенных от кожицы и сердцевины, нарезанных пластинками);

150 г поджаренного, измельченного фундука и еще немного для подачи;

100 г тертого пармезана;

100 г cветлого изюма;

2 столовые ложки нарезанного свежего эстрагона, нарезанного и еще немного для подачи.

Для заправки:

1 спелая груша;

2 столовые ложки оливкового масла экстра-класса;

2 столовые ложки нефильтрованного яблочного уксуса;

1 столовая ложка меда;

½ чайной ложки соли;

¼ чайной ложки свежемолотого черного перца;

1 столовая ложка свежевыжатого лимонного сока;

1 столовая ложка измельченного свежего эстрагона.

Указанное количество ингредиентов рассчитано на восемь порций.

Фото: The Modernproper

Приготовление

Шаг 1. Приготовьте заправку. В чаше блендера смешайте одну очищенную грушу, оливковое масло, яблочный уксус, мед, соль, перец и лимонный сок до однородного состояния. Добавьте измельченный эстрагон.

Шаг 2. В большой миске смешайте сельдерей, фенхель, груши, фундук, пармезан, изюм и эстрагон. Добавьте заправку и перемешайте.

Шаг 3. Разложите салат по тарелкам. Посыпьте листьями фенхеля, эстрагоном и фундуком и подавайте.

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