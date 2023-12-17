Вітамінний салат із селери, груші та фундука: дуже смачно і корисно

Цей салат гідно прикрасить святковий стіл і урізноманітнить повсякденний раціон. Обов'язково спробуйте його, якщо стежите за правильним харчуванням.

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Цей салат припаде до смаку тим, хто любить соковиті пікантні страви. Для його приготування не знадобиться багато часу або дорогих продуктів, при цьому на святковому столі салат матиме яскравий і дуже ефектний вигляд. Цей освіжаючий салат наповнений різними смаками: до його складу входить груша, селера, родзинки та сир, повідомляє The Modernproper.

Інгредієнти

8 стебел селери (дрібно нарізаних);

1 невеликий фенхель (дрібно нарізаний);

1-2 груші (очищених від шкірки та серцевини, нарізаних пластинками);

150 г підсмаженого, подрібненого фундука і ще трохи для подачі;

100 г тертого пармезану;

100 г світлих родзинок;

2 столові ложки нарізаного свіжого естрагону, нарізаного і ще трохи для подачі.

Для заправки:

1 стигла груша;

2 столові ложки оливкової олії екстра-класу;

2 столові ложки нефільтрованого яблучного оцту;

1 столова ложка меду;

½ чайної ложки солі;

¼ чайної ложки свіжомеленого чорного перцю;

1 столова ложка свіжовичавленого лимонного соку;

1 столова ложка подрібненого свіжого естрагону.

Зазначена кількість інгредієнтів розрахована на вісім порцій.

Фото: The Modernproper

Приготування

Крок 1. Приготуйте заправку. У чаші блендера змішайте одну очищену грушу, оливкову олію, яблучний оцет, мед, сіль, перець і лимонний сік до однорідного стану. Додайте подрібнений естрагон.

Крок 2. У великій мисці змішайте селеру, фенхель, груші, фундук, пармезан, родзинки та естрагон. Додайте заправку і перемішайте.

Крок 3. Розкладіть салат по тарілках. Посипте листям фенхеля, естрагоном і фундуком і подавайте.

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