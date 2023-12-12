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Їжа

Салат по-королівськи: рецепт яскравого доповнення до вечері

салат із крабовими паличками, салат рецепт
Фото: prostoy_retsept

Апельсин надає салату цікавої кислинки та робить його смак яскравішим.

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Якщо замислюєтеся, чим урізноманітнити вечерю, рекомендуємо приготувати дуже смачний і дуже простий салат по-королівськи. Він будь-який гарнір зробить набагато яскравішим і порадує ваших близьких. Як зробити такий салат, розповіли в блозі "Прості рецепти".

Салат по-королівськи

Інгредієнти:

  • крабові палички — 7 шт.;
  • апельсин — 1 шт.;
  • яйця — 4 шт.;
  • часник — 1 зубчик;
  • кукурудза консервована — 100 гр;
  • майонез — 100-150 гр.

Спосіб приготування:

Курячі яйця зварити круто. Крабові палички розморозити до кімнатної температури.

Яйця остудити, почистити й нарізати маленькими кубиками. Крабові палички можна нарізати довільно: кружечками або смужками. Зубчик часнику почистити й дрібно порубати ножем або пропустити через часникодавку.

Апельсин очистити від шкірки, розібрати на часточки. Кожну часточку ретельно очистити від плівок, потім нарізати дрібними шматочками.

У глибокій мисці змішати всі продукти, заправити майонезом, посолити за смаком, якщо необхідно, і акуратно перемішати.

Раніше Фокус писав, як приготувати смачний пісний салат із "мівіною" та крабовими паличками.