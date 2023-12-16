Спагетти "Путтанеска": простой и вкусный ужин от легендарного Марко Черветти
"Путтанеска" – так называют классический томатный соус, который итальянцы добавляют к пасте. Традиционно его готовят из анчоусов, оливок и каперсов.
Паста "Путтанеска" имеет довольно пикантную историю происхождения. Считается, что так готовить спагетти стали в середине ХХ века неаполитанские куртизанки, которые использовали консервированные продукты, чтобы не тратить лишнее время на приготовление пищи. Поэтому это блюдо в Италии называют "пастой легкого поведения". Это рецепт спагетти "Путтанеска" придумал бренд-шеф Fozzy Group Марко Черветти, пишет кулинарный сайт Shuba.Важно
Ингредиенты
- спагетти – 150 г;
- томаты – 225 г;
- чеснок – 2 зубка;
- маслины без косточки – 25 г;
- оливки – 25 г;
- каперсы – 25 г;
- анчоусы – 30 г;
- чили красный перец – 10 г;
- орегано – 0,5 г;
- масло оливковое – 20 мл.
Приготовление
Шаг 1
Налейте воду в кастрюлю и поставьте ее на огонь и добавьте соль. После того как вода закипела, сварите в ней спагетти до состояния "аль денте".
Шаг 2
Очистите и мелко нарежьте чеснок, томаты, чили, оливки и маслины.
Шаг 3
Обжарьте на растительном масле анчоусы, чеснок и перец. Через 5-10 минут добавьте каперсы, оливки и маслины. После этого введите томаты. Потушите соус еще около 10 минут, добавьте в него зелень.
Шаг 4
Поместите спагетти в сковороду с соусом и тщательно все перемешайте.
Шикарный ужин от легендарного итальянского шеф-повара готов. Приятного аппетита!
Напомним простой и вкусный домашний вариант традиционного рецепта пасты карбонара с курицей. Приготовьте эту вкусную сливочную пасту с курицей и она станет вашим любимым семейным ужином.
Ранее Фокус писал, зачем добавлять в макароны кофе и пиво. Не бойтесь экспериментировать на кухне. Неожиданные ингредиенты в соусе сделают палитру вкусов ваших блюд еще интереснее и богаче.