Паста карбонара с курицей: простой и вкусный домашний вариант традиционного рецепта

Приготовьте эту вкусную сливочную пасту с курицей и она станет вашим любимым семейным ужином. Рецепт рассчитан на 4 порции.

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Ингредиенты

макароны "перья" из твердых сортов пшеницы – 500 г;

оливковое масло – 1 столовая ложка;

филе куриной грудки – 500 г;

бекон – 250 г;

чеснок – 2 зубчика;

яичные желтки – 2 шт.;

густые сливки – 185 мл;

кукурузная мука – 1 столовая ложка;

пармезан – 40 г;

зелень петрушки – 2 столовые ложки.

Приготовление

Шаг 1

Сварите макароны. Для этого закипятите в кастрюле 2 литра воды, добавьте половину чайной ложки соли и засыпьте макароны в кипящую воду. Сразу же помешайте макароны, чтобы они не прилипли ко дну. Варите на среднем огне с приоткрытой крышкой, периодически помешивая, до готовности. Время приготовления зависит от сорта макарон и как правило, указывается на упаковке.

Шаг 2

После того, как макароны приготовились, откиньте их на дуршлаг, дайте стечь, верните в кастрюлю и накройте крышкой. Через пять минут макароны в кастрюле нужно хорошо встряхнуть, чтобы они не слиплись. Встряхивая кастрюлю, придерживайте крышку, чтобы она не открылась и ваш будущий ужин не оказался на полу.

Шаг 3

Нарежьте куриную грудку длинными ломтиками толщиной 2 см поперек мышечных волокон. Ломтики бекона нарежьте полосками. Мелко порубите чеснок или выдавите его через пресс.

Шаг 4

Разогрейте на среднем огне сковороду с оливковым маслом. Обжаривайте куриную грудку на сковороде до золотистого цвета – примерно по 4 минуты с двух сторон. Выложите готовую курицу на тарелку.

Шаг 5

В той же сковороде обжарьте бекон до золотистого цвета, постоянно помешивая. Это займет около двух минут.

Шаг 6

Смешайте в миске яичные желтки, сливки, чеснок и кукурузную муку. Взбейте вилкой или венчиком до однородной массы, чтобы не было комочков. Если вам нравится, когда в пасте много соуса, увеличьте количество этих ингредиентов и пармезана в полтора или два раза.

Шаг 7

Добавьте в яичную смесь половину пармезана и перемешайте. После этого туда же отправьте обжаренную грудку и снова перемешайте так, чтобы смесь покрыла поверхность каждого кусочка курицы.

Шаг 8

Уменьшите огонь под сковородой с беконом до минимума и выложите туда курицу и соус. Перемешайте и добавьте туда же макароны. Готовьте, помешивая, 1–2 минуты пока соус не загустеет.

Шаг 9

Выложите блюдо на тарелки, посыпьте сверху мелко рубленой зеленью петрушки и оставшимся пармезаном. Подавайте блюдо горячим.

Напомним, эксперты утверждают, что именно от формы пасты в большинстве своем зависит то, какое количество соуса будет на ней. Чтобы собрать весь соус до последней капли, лучше всего подходят только четыре формы макарон.

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