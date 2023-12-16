Полезные советы: как сэкономить и вкусно засолить красную рыбу

Готовая соленая рыба в магазинах стоит не дешево, но если приготовить ее самостоятельно — выйдет более бюджетно. Такая рыба получится яркой и очень вкусной. Она просто тает во рту.

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Слабосоленая красная рыба – это замечательная закуска на праздничном столе. Нежные ломтики рыбы можно подавать на стол как отдельную закуску, а можно включить в состав других закусок и салатов. Сайт 1000.menu показал, как засолить форель, но можно таким же образом приготовить семгу и любую другую красную рыбу по вашему вкусу.

Лучше брать рыбу, которая прошла стадию глубокой заморозки. Можно вообще не использовать специй, многие считают, что они заглушают собственный аромат деликатесной рыбы. Также хорошо добавить немного апельсиновой цедры – это придаст рыбе оригинальный вкус.

Ингредиенты

форель – 350 гр;

соль морская – 2 ст. л;.

сахар – 1 ст. л;.

укроп семена – 0,5 ст. л

перец горошком – по вкусу;

перец душистый – по вкусу;

лист лавровый – 1 шт.

Приготовление

Шаг 1

Филе рыбы хорошо промойте и промокните лишнюю влагу бумажным полотенцем.

Шаг 2

Перемешайте сыпучие ингредиенты – соль, сахар и специи. Тщательно обваляйте рыбу со всех сторон в посолочной смеси.

Шаг 3

Положите форель в контейнер кожей вниз на слой смеси для посола и обсыпьте рыбу смесью со всех сторон. Добавьте перец горошком, перец душистый и лавровый лист.

Шаг 4

Накройте рыбу пленкой "в контакт", а сверху разместите подходящий груз. Положите контейнер с рыбой под прессом в холодильник на сутки.

Шаг 5

Переверните рыбу через сутки и снова поставьте под пресс. Еще через сутки промойте филе под холодной водой, обсушите и попробуйте. Если на ваш вкус рыба получилась солоноватой, вымочите ее 1-2 часа в ледяной воде. Кстати, после этого филе будет более упругим и его будет легче нарезать тонкими ломтиками.

Шаг 6

Такую заготовку можно сделать заранее и заморозить ее порционно, чтобы при необходимости использовать столько сколько нужно.

Напомним рецепт рулета из шпината с красной рыбой и сырной начинкой на праздничный стол. Оригинальный цвет рулета и нежная начинка сделают его хитом любого стола.

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