"Поцелуй феи": рецепт вкуснейшего песочного десерта с безе
Готовое печенье можно посыпать тертым шоколадом или сделать рисунок шоколадной глазурью.
Нежное и тающее во рту песочное печенье с воздушным безе "Поцелуй феи" – невероятно вкусный десерт и отличное угощение к чаю. Его приготовить очень просто, если воспользоваться рецептом кулинарного блогера Светланы Бауэр.
Печенье "Поцелуй феи"
Ингредиенты:
- масло или маргарин — 120 гр;
- сахарная пудра — 50 гр;
- желток — 3 шт;
- щепотка соли;
- мука — около 230 гр;
- разрыхлитель — 0,5 ч. л;
- ванильный сахар — 1 ч. л.
Для безе:
- белок — 3 шт;
- сахарная пудра — 140 гр;
- лимонный сок — 1 ч. л.
- конфеты Тoffifee для начинки.
Способ приготовления:
Сливочное масло смешать с сахаром, ванильным сахаром и щепоткой соли, добавить желтки, муку и замесить тесто. Раскатать, вырезать кружки.
Белки взбить с лимонным соком и постепенно ввести сахарную пудру. На кружки выложить по конфетке, а сверху — безе.
Отправить печенье на 20–25 минут в духовку, разогретую до 160 градусов. Готовое печенье можно посыпать тертым шоколадом или сделать рисунок шоколадной глазурью.
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