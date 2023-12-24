Новогоднее меню: рецепт сочного и яркого салата "Клеопатра" (видео)
Для заправки салата достаточно всего одной столовой ложки майонеза, поскольку он получается очень сочный.
Продолжая тему салатов для праздничного меню, не можем обойти стороной изумительно вкусный и красивый салат "Клеопатра" от кулинарного блогера Кристины Азизян, который поразит гостей сочетанием ингредиентов и приятным послевкусием. Такой салат хорош тем, что его можно приготовить и на Сочельник, поскольку он постный, и в любой праздничный день.
Салат "Клеопатра"
Ингредиенты:
- крабовые палочки – 200-300 гр;
- маринованные грибы – 300 гр (1 банка);
- консервированные ананасы – 200 гр;
- маслины без косточки – 200 гр;
- лук красный или обычный – 1 шт;
- уксус – 1 ч. л;
- сахар – 1/2 ч. л;
- майонез – 1 ст л.
Способ приготовления:
Сначала необходимо замариновать лук. Для этого его нужно порезать полукольцами, добавить уксус и сахар, смешать и оставить на 5-6 минут. Пока лук маринуется, следует порезать все ингредиенты. Крабовые палочки можно порезать как кольцами, так и соломкой, а кусочки ананаса каждая хозяйка режет на свой вкус.
Все ингредиенты смешать в глубокой миске и добавить майонез. Не стоит волноваться, что в рецепте указана всего одна ложка майонеза. Салат получается настолько сочный, что этого количества соуса вполне достаточно для заправки.
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