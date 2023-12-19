Новогоднее меню: простой салат из печени трески с маринованными огурцами

Такой салат легко заменит основное блюдо, потому что благодаря картофелю он получается очень сытным. Многие готовят его на праздники.

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Этот простой и недорогой салат можно приготовить на Новый год или на любое торжество. Сложенный яркими слоями, он станет украшением вашего праздничного стола, сообщает 1000.menu.

Ингредиенты

Для приготовления 8 порций необходимы следующие продукты:

картофель — 2-3 шт. (среднего размера);

морковь — 2-3 шт. (среднего размера);

яйца — 285 г (4-5 шт.);

зеленый лук — 20 г;

маринованные огурцы — 130 г;

майонез — 80 г (или по вкусу).

Приготовление

Шаг 1. Картофель и морковь сварите и полностью остудите. Овощи очистите и натрите на крупной терке в разную посуду.

Шаг 2. Печень трески достаньте из баночки, выложите на бумажное полотенце, чтобы стекли излишки масла. Разомните печень вилкой на более мелкие кусочки.

Шаг 3. Яйца сварите вкрутую и остудите. Остывшие яйца разделите на белки и желтки. Белки натрите на крупной терке.

Шаг 4. Маринованные огурцы нарежьте тонкой соломкой. По желанию можно их тоже измельчить на крупной терке.

Шаг 5. Собирать салат лучше в кулинарном кольце. На дно выложите натертый картофель, хорошо разровняйте. Нанесите небольшой слой майонеза. Далее выложите печень трески (этот слой смазывать не нужно).

Шаг 6. Зеленый лук мелко нарежьте и присыпьте слой печени. Затем выложите маринованные огурцы, разровняйте и смажьте майонезом. Выложите тертую морковь, разровняйте, нанесите майонез.

Шаг 7. Закройте морковный слой натертыми яичными белками, смажьте майонезом. Завершите салат яичными желтками, натрите их сверху. Уберите блюдо в холодильник на несколько часов. Перед подачей украсьте салат зеленью и "розочками" из моркови.

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