Новорічне меню: простий салат із печінки тріски з маринованими огірками

Такий салат легко замінить основну страву, бо завдяки картоплі він виходить дуже ситним. Багато хто готує його на свята.

Related video

Цей простий і недорогий салат можна приготувати на Новий рік або на будь-яке свято. Складений яскравими шарами, він стане прикрасою вашого святкового столу, повідомляє 1000.menu.

Інгредієнти

Для приготування 8 порцій необхідні такі продукти:

картопля — 2-3 шт. (середнього розміру);

морква — 2-3 шт. (середнього розміру);

яйця — 285 г (4-5 шт.);

зелена цибуля — 20 г;

мариновані огірки — 130 г;

майонез — 80 г (або за смаком).

Приготування

Крок 1. Картоплю та моркву зваріть і повністю остудіть. Овочі очистіть і натріть на крупній тертці в різний посуд.

Крок 2. Печінку тріски дістаньте з баночки, викладіть на паперовий рушник, щоб стекли надлишки олії. Розімніть печінку виделкою на більш дрібні шматочки.

Крок 3. Яйця зваріть круто і остудіть. Остиглі яйця розділіть на білки та жовтки. Білки натріть на крупній тертці.

Крок 4. Мариновані огірки наріжте тонкою соломкою. За бажанням можна їх теж подрібнити на крупній тертці.

Крок 5. Збирати салат краще в кулінарному кільці. На дно викладіть натерту картоплю, добре розрівняйте. Нанесіть невеликий шар майонезу. Далі викладіть печінку тріски (цей шар змащувати не потрібно).

Крок 6. Зелену цибулю дрібно наріжте та присипте шар печінки. Потім викладіть мариновані огірки, розрівняйте та змастіть майонезом. Викладіть терту моркву, розрівняйте, нанесіть майонез.

Крок 7. Закрийте морквяний шар натертими яєчними білками, змастіть майонезом. Завершіть салат яєчними жовтками, натріть їх зверху. Приберіть страву в холодильник на кілька годин. Перед подачею прикрасьте салат зеленню і "трояндочками" з моркви.

Також ви можете приготувати гарячі бутерброди з французьким хлібом. Гарячі бутерброди з різними начинками — це найпростіший спосіб швидко приготувати велику кількість смачного перекусу.