Новорічне меню: рецепт соковитого і яскравого салату "Клеопатра" (відео)

Для заправки салату достатньо всього однієї столової ложки майонезу, оскільки він виходить дуже соковитий.

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Продовжуючи тему салатів для святкового меню, не можемо обійти стороною дивовижно смачний і красивий салат "Клеопатра" від кулінарної блогерки Крістіни Азізян, який вразить гостей поєднанням інгредієнтів і приємним післясмаком. Такий салат гарний тим, що його можна приготувати і на Святвечір, оскільки він пісний, і в будь-який святковий день.

Салат "Клеопатра"

Інгредієнти:

крабові палички – 200-300 г;

мариновані гриби – 300 г (1 банка);

консервовані ананаси – 200 г;

маслини без кісточки – 200 г;

цибуля червона або звичайна – 1 шт;

оцет – 1 ч. л;

цукор – 1/2 ч. л;

майонез – 1 ст. л.

Спосіб приготування:

Спочатку необхідно замаринувати цибулю. Для цього її потрібно порізати півкільцями, додати оцет і цукор, змішати та залишити на 5-6 хвилин. Поки цибуля маринується, слід порізати всі інгредієнти. Крабові палички можна порізати як кільцями, так і соломкою, а шматочки ананаса кожна господиня ріже на свій смак.

Усі інгредієнти змішати в глибокій мисці та додати майонез. Не варто хвилюватися, що в рецепті вказана всього одна ложка майонезу. Салат виходить настільки соковитий, що цієї кількості соусу цілком достатньо для заправки.

Раніше Фокус писав, як приготувати простий салат із печінки тріски з маринованими огірками.