Бюджетно и очень вкусно: рецепт салата с горошком и грибами
Чтобы салат был вкуснее, отправьте его на пару часов в холодильник для пропитки.
Новый год не за горами, а значит, рецепты новых и вкусных салатов остаются актуальными. Предлагаем вам бюджетное, но очень вкусное блюдо от кулинарного блогера Юлии Симончук, которое разнообразит праздничный стол и будет по достоинству оценено домочадцами и гостями.
Салат с грибами и горошком
Ингредиенты:
- лук большой – 1 шт;
- морковь – 1 шт;
- консервированный горошек – 100 -150 гр;
- свежие шампиньоны – 300-400 гр;
- майонез – 2-3 ст. л;
- соль, перец – по вкусу;
- масло – 3-4 ст. л. для жарки.
Способ приготовления:
Лук мелко порезать, морковь натереть на большую терку и вместе обжарить на растительном масле до мягкости и готовности. Так же обжарить до готовности нарезанные шампиньоны. Все ингредиенты после жарки охладить.
В салатник выложить лук с морковью, добавить грибы, посолить, поперчить, заправить майонезом. Все хорошо перемешать и поставить на пару часов в холодильник для пропитки.
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