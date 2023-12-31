Бюджетно і дуже смачно: рецепт салату з горошком і грибами

Щоб салат був смачнішим, відправте його на кілька годин у холодильник для просочення.

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Новий рік не за горами, а отже, рецепти нових і смачних салатів залишаються актуальними. Пропонуємо вам бюджетну, але дуже смачну страву від кулінарної блогерки Юлії Симончук, яка урізноманітнить святковий стіл і буде гідно оцінена домочадцями та гостями.

Салат із грибами та горошком

Інгредієнти:

цибуля велика — 1 шт;

морква — 1 шт;

консервований горошок — 100-150 г;

свіжі печериці — 300-400 г;

майонез — 2-3 ст. л;

сіль, перець — за смаком;

олія — 3-4 ст. л. для смаження.

Спосіб приготування:

Цибулю дрібно порізати, моркву натерти на велику тертку і разом обсмажити на олії до м'якості та готовності. Так само обсмажити до готовності нарізані печериці. Усі інгредієнти після смаження охолодити.

У салатник викласти цибулю з морквою, додати гриби, посолити, поперчити, заправити майонезом. Усе добре перемішати і поставити на кілька годин у холодильник для просочення.

Раніше Фокус писав, як приготувати салат "Кульбаба", який стане альтернативою набридлим "Мімозі" і "Олів'є" на святковому столі.