Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Еда

Хлебный омлет: рецепт вкусного блюда к завтраку

омлет, омлет рецепт, хлебный омлет, омлет рецепт
Фото: Getty Images | омлет

Это очень простой рецепт, позволяющий использовать черствый хлеб. Это блюдо точно придется вам по душе.

Related video

Хлебный омлет станет прекрасным вторым блюдом для семейных обедов. Его также можно брать с собой на пикники и на работу. И поездки за город. Благодаря простому, но очень нежному вкусу, он понравится всем: и взрослым, и детям.

Хлебный омлет очень легко приготовить, и это недорогое и сытное блюдо для всей семьи. Рецептом поделились на сайте Cucchiaio.

Его можно подавать с гарниром из свежих помидоров и добавить ветчины, если хотите. Нарезанный квадратиками, этот омлет можно подавать в качестве закуски.

Если у вас также есть зеленый лук и немного тимьяна или майорана, добавьте их к нарезанной петрушке: результат будет еще лучше.

Хлебный омлет

Ингредиенты:

  • 2 ломтика черствого хлеба;
  • 1 стакан молока;
  • 6 яиц;
  • 2 столовые ложки Грана Падано;
  • 1 веточка петрушки;
  • оливковое масло и сливочное масло.

Чтобы приготовить хлебный омлет, удалите с черствого хлеба корочки и нарежьте его кусочками. Соберите в миску и залейте молоком. Яйца разбиваем в миску, слегка взбиваем вилкой, затем добавляем отжатый хлеб, тертый сыр Грана Падано, нарезанную петрушку, соль и свежемолотый перец.

Тщательно перемешайте, пока хлеб не станет мягким и все ингредиенты не смешаются идеально. В сковороде с антипригарным покрытием нагрейте две столовые ложки масла и кусочек сливочного масла. Влейте смесь и готовьте, как обычный омлет, около десяти минут или пока нижняя сторона не станет золотистой.

Переверните его и продолжайте готовить еще пару минут, чтобы подрумянилась и другая сторона. Переложите хлебный омлет на тарелку и подавайте теплым или холодным.

Также вы можете приготовить вкусный яблочный омлет на десерт.