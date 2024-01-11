Хлібний омлет: рецепт смачної страви до сніданку

Це дуже простий рецепт, що дає змогу використовувати черствий хліб. Ця страва точно припаде вам до душі.

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Хлібний омлет стане прекрасною другою стравою для сімейних обідів. Його також можна брати з собою на пікніки та на роботу. І поїздки за місто. Завдяки простому, але дуже ніжному смаку, він сподобається всім: і дорослим, і дітям.

Хлібний омлет дуже легко приготувати, і це недорога та ситна страва для всієї родини. Рецептом поділилися на сайті Cucchiaio.

Його можна подавати з гарніром зі свіжих помідорів і додати шинки, якщо хочете. Нарізаний квадратиками, цей омлет можна подавати як закуску.

Якщо у вас також є зелена цибуля і трохи чебрецю або майорану, додайте їх до нарізаної петрушки: результат буде ще кращим.

Хлібний омлет

Інгредієнти:

2 скибочки черствого хліба;

1 склянка молока;

6 яєць;

2 столові ложки Грана Падано;

1 гілочка петрушки;

оливкова олія та вершкове масло.

Щоб приготувати хлібний омлет, видаліть із черствого хліба скоринки та наріжте його шматочками. Зберіть у миску та залийте молоком. Яйця розбиваємо в миску, злегка збиваємо виделкою, потім додаємо віджатий хліб, тертий сир Грана Падано, нарізану петрушку, сіль і свіжомелений перець.

Ретельно перемішайте, поки хліб не стане м'яким і всі інгредієнти не змішаються ідеально. У сковороді з антипригарним покриттям нагрійте дві столові ложки олії та шматочок вершкового масла. Влийте суміш і готуйте, як звичайний омлет, близько десяти хвилин або поки нижній бік не стане золотистим.

Переверніть його і продовжуйте готувати ще кілька хвилин, щоб підрум'янився й інший бік. Перекладіть хлібний омлет на тарілку і подавайте теплим або холодним.

Також ви можете приготувати смачний яблучний омлет на десерт.