Рецепт шарлотки с яблоками: как приготовить вкусный десерт

Если любите выпечку с яблоками, то этот простой рецепт вам точно понравится. Шарлотку сделать проще, чем классический пирог.

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Шарлотка — это самый простой пирог, который легко угадать по вкусному бисквиту и нежным яблокам.

Дополнительный плюс шарлотки в том, что ее очень просто готовить, а все ингредиенты скорее всего уже есть у вас дома. Рецептом поделилась кулинарный блогер, которая пишет под ником buba_foodie.

Многие приписывают оригинальный рецепт яблочной шарлотки известному французскому шеф-повару 19 века Анри-Антуану Карему — одному из основателей высокой кухни. Но англичане считают, что шарлотку придумали именно у них и назвали в честь королевы Шарлотты — жены короля Георга III, которая якобы очень любила яблоки.

Для приготовления яблочной шарлотки идеально подойдут любые твердые сорта яблок, имеющие небольшую кислинку.

Шарлотка с яблоками

Ингредиенты:

5 яблок (среднего размера);

1 ст. л. лимонного сока;

5 яиц;

200 г сахара;

200 г муки;

20 г сливочного масла (для смазывания формы);

10 г ванильного сахара; 10 г ванильного сахара;

1 щепотка соли.

Начните с приготовления начинки для пирога. Возьмите яблоки, тщательно помойте их, очистите от кожуры, удалите семена и сердцевину. Нарежьте яблоки на мелкие кусочки одинакового размера. По желанию можно нарезать 1 яблоко на тоненькие слайсы, чтобы позже украсить ими пирог. Включите духовку и разогрейте ее до 180 градусов.

Переложите измельченные яблоки в глубокую миску, чтобы они не потемнели, сбрызните лимонным соком.

Приготовьте тесто для шарлотки. В глубокую миску вбейте пять яиц. Добавьте 200 граммов сахара, 10 граммов ванильного сахара и щепотку соли.

Миксером взбейте яйца с сахаром до того момента, когда смесь станет светлой и увеличится в объеме.

Осторожно введите 200 граммов просеянной муки и перемешайте силиконовой лопаткой. Тесто будет относительно густым.

Возьмите форму для выпекания диаметром 26 см. Смажьте форму сливочным маслом и посыпьте ее мукой, затем стряхните лишнее.

Равномерно распределите тесто в форме и выровняйте его лопаткой.

Сверху на тесто равномерно высыпьте яблоки. Выпекайте шарлотку в разогретой духовке при 180 градусах в течение 30 минут. После выпекания оставьте пирог остыть в форме, чтобы он сохранил форму. При желании, посыпьте шарлотку сахарной пудрой и добавьте шарик ванильного мороженого.

Также вы можете приготовить вкусный лимонный пирог по итальянскому рецепту.