Рецепт шарлотки з яблуками: як приготувати смачний десерт

Якщо любите випічку з яблуками, то цей простий рецепт вам точно сподобається. Шарлотку зробити простіше, ніж класичний пиріг.

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Шарлотка – це найпростіший пиріг, який легко вгадати за смачним бісквітом та ніжними яблуками.

Додатковий плюс шарлотки в тому, що її дуже просто готувати, а всі інгредієнти найімовірніше вже є у вас вдома. Рецептом поділилась кулінарна блогерка, яка пише під ніком buba_foodie.

Багато хто приписує оригінальний рецепт яблучної шарлотки відомому французькому шеф-кухарю 19 сторіччя Анрі-Антуану Карему — одному з засновників високої кухні. Але англійці вважають, що шарлотку вигадали саме в них і назвали на честь королеви Шарлотти — дружини короля Георга III, яка нібито дуже любила яблука.

Для приготування яблучної шарлотки ідеально підійдуть будь-які тверді сорти яблук, що мають невеличку кислинку.

Шарлотка з яблуками

Інгредієнти:

5 яблук (середнього розміру);

1 ст. л. лимонного соку;

5 яєць;

200 г цукру;

200 г борошна;

20 г вершкового масла (для змащування форми);

10 г ванільного цукру;

1 дрібка солі.

Почніть з приготування начинки для пирога. Візьміть яблука, ретельно помийте їх, очистить від шкірки, видаліть насіння і серцевину. Наріжте яблука на дрібні шматочки однакового розміру. За бажанням можна нарізати 1 яблуко на тоненькі слайси, щоб пізніше прикрасити ними пиріг. Увімкніть духовку і розігрійте її до 180 градусів.

Перекладіть подрібнені яблука в глибоку миску, щоб вони не потемніли, збризніть лимонним соком.

Приготуйте тісто для шарлотки. У глибоку миску вбийте п'ять яєць. Додайте 200 грамів цукру, 10 грамів ванільного цукру і дрібку солі.

Міксером збийте яйця з цукром до того моменту, коли суміш стане світлою і збільшиться в об’ємі.

Обережно введіть 200 грамів просіяного борошна та перемішайте силіконовою лопаткою. Тісто буде відносно густим.

Візьміть форму для випікання діаметром 26 см. Змастіть форму вершковим маслом та посипте її борошном, потім струсіть зайве.

Рівномірно розподіліть тісто в формі і вирівняйте його лопаткою.

Зверху на тісто рівномірно висипте яблука. Випікайте шарлотку в розігрітій духовці при 180 градусах протягом 30 хвилин. Після випікання залиште пиріг охолонути у формі, щоб він зберіг форму. При бажанні, посипте шарлотку цукровою пудрою і додайте кульку ванільного морозива.

Також ви можете приготувати смачний лимонний пиріг за італійським рецептом.