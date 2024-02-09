Лимонний пиріг від італійського дієтолога: рецепт легкого десерту

Цей смачний здобний пиріг готується без олії, молока та розпушувача. І він виходить ідеально.

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Рецепт цього лимонного пирога ідеально підходить для тих, хто стежить за фігурою. Ним поділилася Евеліна Флакі, відомий італійський дієтолог. Рецепт не містить олії, молока та розпушувача, тому підходить людям із непереносимістю або алергією на ці інгредієнти. Рецептом поділилися на сайті Giallo Zafferano.

Також у рецепті небагато цукру, але він однаково виходить дивовижно смачним: ідеально солодким, а аромат цедри лимона надає цьому простому десерту дуже свіжої цитрусової нотки.

Лимонний пиріг

Інгредієнти:

120 грам цукрового піску;

6 яєць кімнатної температури;

75 грам борошна;

1 лимон;

сіль;

цукрова пудра (за бажанням).

Натріть цедру лимона в невелику миску. Відокремте яєчні жовтки від білків і збийте яєчні білки до стійких піків із додаванням дрібки солі та кількох крапель лимонного соку.

Планетарним міксером або електричним віночком збийте яєчні жовтки з цукром і тертою цедрою лимона, збивайте близько десяти хвилин, доки вони не стануть дуже легкими і м'якими.

Тепер додайте просіяне борошно до яєчно-цукрової суміші, перемішуючи спочатку лопаткою, потім продовжуйте електричним віночком або планетарним міксером. У вас має вийти гладка й однорідна суміш.

В отриману суміш додайте яєчні білки і перемішайте суміш зверху вниз силіконовою лопаткою.

Змастіть вершковим маслом і посипте борошном форму для випічки розміром 22/24 см або можна використати аркуш паперу для випічки. Вилийте суміш, добре розрівняйте її лопаткою і запікайте в попередньо розігрітій духовці за температури 180° протягом 35 хвилин.

Дайте пирогу охолонути і за бажанням посипте цукровою пудрою.

Будьте обережні в перші 30 хвилин, не відчиняйте духовку, інакше пиріг опаде.

Також ви можете приготувати смачні слойки з вишнею.