Классический венгерский гуляш: рецепт сытного зимнего блюда

Классический гуляш готовится из говядины с копченой грудинкой. А также с картофелем и большим количеством паприки.

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Если любите сытные мясные блюда, то попробуйте приготовить настоящий венгерский гуляш. Секрет этого блюда в большом количестве паприки и густом соусе. Его так много, что гуляш скорей напоминает густой суп, недели второе блюдо. Рецептом поделились на сайте Cookpad.

Гуляш

Ингредиенты:

говяжий бульон – 2 л;

говядина – 600 г;

грудинка варено-копченая жирная – 150 г;

картофель – 600 г;

одна луковица;

один большой красный сладки перец;

один перчик чили;

одна морковь;

чеснок – 3 зубчика

тмин – 1 ч. л.

паприка сладкая – 1 ст. л.

вино красное сухое – 250 мл

соль, молотый острый красный перец

Для клецок:

мука – 100 г;

одно яйцо;

соль.

Очистите и нарежьте лук маленькими кубиками. Мясо нарежьте небольшими кусочками. Очистите картофель, нарежьте так же, как мясо, залейте водой.

Нарежьте грудинку маленькими кубиками. Поджарьте на сковороде, пока весь жир не вытопится. Выньте получившиеся шкварки. Положите в кастрюлю лук и обжарьте в вытопленном жире на среднем огне, помешивая, пока он не станет золотистым.

Когда лук будет готов, всыпьте сладкую паприку и жарьте 1 минуту, постоянно мешая, чтобы она не подгорела. Добавьте мясо и увеличьте огонь до сильного. Жарьте, пока все мясо не покроется корочкой.

Мелко нарежьте чеснок. Слегка разотрите тмин в ступке. Добавьте чеснок и тмин к мясу, готовьте пару минут, а потом влейте вино. Доведите до кипения и готовьте 5 минут. Влейте 2 стакана горячего бульона, чтобы покрыло мясо. Тушите мясо на небольшом огне полтора часа.

Очистите и нарежьте морковь кружочками. Сладкий перец очистите от семян и крупно нарежьте. Перец чили разрежьте вдоль пополам, удалите семена и нарежьте. Добавьте к мясу овощи и готовьте несколько минут. Затем влейте горячий бульон, прикройте кастрюлю крышкой и готовьте полчаса. Посолите и добавьте красный перец.

И приготовьте клецки. Слегка взбейте яйцо с щепоткой соли, всыпьте муку и замесите крутое тесто. Отщипывайте кусочки теста размером с вишню и выкладывайте на припыленную мукой доску. Отварите клецки в кипящей подсоленной воде и положите в тарелку с гуляшом.

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