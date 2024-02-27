Без вреда для фигуры: рецепт рулета с заварным кремом
Несмотря на наличие крема, такой десерт не повредит вашей фигуре.
Диета – еще то испытание на силу воли и устойчивость к соблазнам. Особенно трудно сладкоежкам. Если сладкого хочется уж очень сильно, а набирать лишние граммы желания нет, приготовьте рулет с заварным кремом по рецепту кулинарного блогера Тати Чудновой. Он порадует вкусом и не навредит фигуре.
Рулет с заварным кремом
Ингредиенты:
Для блинчиков:
- яйцо – 2 шт;
- молоко – 300 мл;
- мука – 50 гр;
- кукурузный крахмал – 50 гр;
- какао – 20 гр;
- подсластитель – по вкусу;⠀
- щепотка соли;
- оливковое или растительное масло – 10 мл.
Для крема:
- молоко – 500 мл;
- желток – 2 шт;
- кукурузный крахмал – 35 гр;
- подсластитель по вкусу.
Способ приготовления:
Сначала готовим блинчики. Для этого все ингредиенты для них смешать, хорошо перемешать с помощью венчика или миксера. Тесто будет жидким.
Перед первым блинчиком смазать сковороду каплей растительного масла. Жарить каждый блинчик на среднем огне по 30 секунд с каждой стороны. Дать остыть.⠀
Теперь готовим крем. Желтки, подсластитель и крахмал смешать в сотейнике или кастрюле с толстым дном, поставить на небольшой огонь, помешивать до растворения сахара. Далее влить молоко и, постоянно помешивая и не доводя до кипения, варить до загустения. Снять с огня и тоже дать остыть. Теперь формируем рулет. Смазать первый блинчик кремом и, немного отступая от края первого блинчика, положить следующий и снова смазать кремом. Повторять так, пока закончатся блинчики и крем. Скрутить все в рулет и завернуть в пищевую пленку. Убрать в холодильник на несколько часов. При подаче порезать на порционные куски.
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