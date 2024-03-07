Вкус детства: котлеты с рисом из школьной столовой

Чтобы котлеты хорошо лепились, смачивайте руки в холодной воде.

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Это блюдо интересно тем, что котлеты и рис готовятся одновременно на одной сковороде. Как результат — вкусно, сочно и быстро. Именно так готовили когда-то в школьной столовой: три стакана — фарша, риса и сухарей — и все готово.

Ингредиенты:

фарш — 500 г;

панировочные сухари — 1 стакан;

вода — 1 стакан;

лук — 1 шт.;

чеснок — 3 зубчика;

яйцо — 1 шт.;

рис — 1 стакан;

кипяток — 600 мл;

сливочное масло — 20 г;

подсолнечное масло для жарки;

соль, перец — по вкусу.

Один стакан панировочных сухарей заливаем стаканом воды и тщательно перемешиваем. Оставляем эту смесь на 5 минут. В это время взбиваем до состояния пюре измельченный лук и чеснок или натираем их на терке.

Фарш перекладываем в глубокую миску. Можно использовать любой — куриный, свиной или смесь. К фаршу добавляем пюре из лука и чеснока, а также набухшие в воде сухари. Туда же добавляем 1 яйцо, соль, перец и тщательно вымешиваем фарш. Формируем котлеты круглой или продолговатой формы. Для того, чтобы котлеты хорошо лепились, смачивайте руки в холодной воде.

Обваливаем котлеты в панировочных сухарях и обжариваем на растительном масле с двух сторон до золотистости. Крышкой сковороду накрывать не надо, жарим на среднем огне.

Рис (лучше пропаренный) хорошо промываем. Выкладываем промытый рис на сухую сковороду и жарим его на сухой сковороде 3 минуты. Заливаем рис крутым кипятком и тушим на медленном огне 5 минут под закрытой крышкой. Далее на рис выкладываем кусочки сливочного масла и сверху выкладываем обжаренные котлеты.

Накрываем сковороду крышкой и тушим рис с котлетами на медленном огне 10 минут.

Вкусные пропаренные котлеты и гарнир из риса готовы. Вспомнили этот вкус детства?

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