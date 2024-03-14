Минус 3 лишних кг: рецепт диетического салата "3 капусты"

Салат способствует сжиганию лишних калорий, благодаря чему очень популярен у тех, кто на диете.

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Весна – время, когда многие начинают очень активно худеть, чтобы, сняв пальто и пуховики, выглядеть стройнее и красивее. Неудивительно, что особое внимание начинают уделять правильному питанию и блюдам, способствующим сжиганию лишних калорий. Салат "Три капусты" от кулинарного блогера Кристин Азизян – один из таких рецептов. Готовится он быстро и просто и гарантирует потерю минимум трех килограммов, уверяет автор.

Салат "3 капусты"

Ингредиенты:

белокочанная капуста – 200-300 гр;

пекинская капуста – 200-300 гр;

цветная капуста – 200 гр;

шпинат – 80-100 гр;

зелень (укроп, петрушка);

нежирная сметана или натуральный йогурт – 2-3 ст. л;

горчица – 1 ч. л;

лимонный сок – 2-3 ст. л;

черный молотый перец по вкусу;

кедровые орешки по желанию.

Способ приготовления:

Все ингредиенты нашинковать и смешать. Сметану (или йогурт) смешать с горчицей, заправить ею салат, добавить соль, перец и орешки и можно сразу же подавать к столу.

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