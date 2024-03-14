Мінус 3 зайвих кг: рецепт дієтичного салату "3 капусти"
Салат сприяє спалюванню зайвих калорій, завдяки чому дуже популярний у тих, хто на дієті.
Весна — час, коли багато хто починає дуже активно худнути, щоб, знявши пальта і пуховики, виглядати стрункішим і красивішим. Не дивно, що особливу увагу починають приділяти правильному харчуванню і стравам, що сприяють спалюванню зайвих калорій. Салат "Три капусти" від кулінарної блогерки Крістін Азізян — один із таких рецептів. Готується він швидко і просто та гарантує втрату мінімум трьох кілограмів, запевняє авторка.
Салат "3 капусти"
Інгредієнти:
- білокачанна капуста — 200-300 г;
- пекінська капуста — 200-300 г;
- цвітна капуста — 200 г;
- шпинат — 80-100 г;
- зелень (кріп, петрушка);
- нежирна сметана або натуральний йогурт — 2-3 ст. л;
- гірчиця — 1 ч. л;
- лимонний сік — 2-3 ст. л;
- чорний мелений перець за смаком;
- кедрові горішки за бажанням.
Спосіб приготування:
Усі інгредієнти нашаткувати та змішати. Сметану (або йогурт) змішати з гірчицею, заправити нею салат, додати сіль, перець і горішки і можна відразу ж подавати до столу.
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