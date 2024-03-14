Мінус 3 зайвих кг: рецепт дієтичного салату "3 капусти"

Салат сприяє спалюванню зайвих калорій, завдяки чому дуже популярний у тих, хто на дієті.

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Весна — час, коли багато хто починає дуже активно худнути, щоб, знявши пальта і пуховики, виглядати стрункішим і красивішим. Не дивно, що особливу увагу починають приділяти правильному харчуванню і стравам, що сприяють спалюванню зайвих калорій. Салат "Три капусти" від кулінарної блогерки Крістін Азізян — один із таких рецептів. Готується він швидко і просто та гарантує втрату мінімум трьох кілограмів, запевняє авторка.

Салат "3 капусти"

Інгредієнти:

білокачанна капуста — 200-300 г;

пекінська капуста — 200-300 г;

цвітна капуста — 200 г;

шпинат — 80-100 г;

зелень (кріп, петрушка);

нежирна сметана або натуральний йогурт — 2-3 ст. л;

гірчиця — 1 ч. л;

лимонний сік — 2-3 ст. л;

чорний мелений перець за смаком;

кедрові горішки за бажанням.

Спосіб приготування:

Усі інгредієнти нашаткувати та змішати. Сметану (або йогурт) змішати з гірчицею, заправити нею салат, додати сіль, перець і горішки і можна відразу ж подавати до столу.

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