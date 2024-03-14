Как сварить яйца в дороге: два совета, как обойтись без плиты

Если вам понадобится сварить яйца в дороге, главное, чтобы можно было найти кипяток.

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Куриные яйца — вкусный и питательный продукт, который довольно часто мы берем с собой в дорогу. Но случиться может что угодно, даже элементарно может не хватить готовой еды. Как же приготовить те самые яйца, если возле вас нет ни плиты, ни микроволновки? Но мы нашли советы, которые помогут вам.

Итак, варим яйца в дороге. Правда, для этого вам понадобится кипяток. В поезде его можно добыть без проблем. Да и во время путешествия другим способом разжиться кипятком, думаем, всегда можно.

Вариант первый

Хорошо, если под рукой у вас есть термос. Он идеально подходит для варки яиц в дороге. Просто помещаем несколько яиц в термос, заливаем их там кипятком и плотно закрываем термос.

Если вы хотите получить круто сваренные яйца, то чем дольше они пролежат в термосе, тем вкуснее будут. А если ваша цель — это яйца всмятку, тогда за временем вам придется понаблюдать. В таком случае держать их в термосе нужно не более 4-5 минут.

Вариант второй

Не расстраивайтесь, если термоса у вас под рукой не оказалось. Сварить яйца можно и без него. Поместите яйцо в кувшин, залейте его там кипятком и накройте сверху любой крышкой. Если крышки нет, можно использовать все что угодно. Главное, чтобы вода в кружке как можно дольше держала температуру.

Как только вода в бокале остынет, ваше яйцо готово. Можете его есть.

Как видите, ничего сложного нет. Возьмите себе эти способы на заметку. Возможно, они пригодятся вам в дороге, на работе или на природе.

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