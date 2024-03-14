Як зварити яйця у дорозі: дві поради, як обійтися без плити

Якщо вам знадобиться зварити яйця у дорозі, головне, аби можна було знайти окріп.

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Курячі яйця — смачний і поживний продукт, який досить часто ми беремо з собою в дорогу. Але трапитися може що завгодно, навіть елементарно може не вистачити готової їжі. Як же приготувати ті самі яйця, якщо біля вас немає ні плити, ні мікрохвильовки? Але ми знайшли поради, які допоможуть вам.

Отже, варимо яйця у дорозі. Щоправда, для цього вам знадобиться окріп. У поїзді його можна добути без проблем. Та й під час подорожі іншим способом розжитися окропом, гадаємо, завжди можна.

Варіант перший

Добре, якщо під рукою у вас є термос. Він ідеально підходить для варіння яєць у дорозі. Просто поміщаємо кілька яєць у термос, заливаємо їх там окропом і щільно закриваємо термос.

Якщо ви хочете отримати круто зварені яйця, то чим довше вони пролежать у термосі, тим смачнішими будуть. А якщо ваша мета — це яйця некруто, тоді за часом вам доведеться постежити. У такому разі тримати їх у термосі потрібно не більше 4-5 хвилин.

Варіант другий

Не турбуйтеся, якщо термоса у вас під рукою не виявилося. Зварити яйця можна і без нього. Помістіть яйце в келих або кухоль, залийте його там окропом і накрийте зверху будь-якою кришкою. Якщо кришки немає, можна використовувати все що завгодно. Головне, аби вода в кухлі якомога довше тримала температуру.

Щойно вода в келиху охолоне, ваше яйце готове. Можете його їсти.

Як бачите, нічого складного немає. Візьміть собі ці спосіби на замітку. Можливо, вони стануть вам у пригоді в дорозі, на роботі або на природі.

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