Як швидко натерти сир на тертушці і без неї: прості поради

Сир не перетвориться на суцільні грудочки, а вам не доведеться довго мити тертушку — прості способи подрібнення твердого сиру.

Related video

Тертий сир — популярний компонент багатьох страв, бо надає їм ніжного вершокового смаку і має чудові харчові властивості. Однак щоразу, коли ми хочемо використати не магазинний натертий сир, а свіжий, так ще й швидко і безпроблемно, відразу наштовхуємось на різні нюанси. То сир надто м’який, то він липкий, то шматочки сиру застрягають в отворах тертушки. Досвідчені кулінари надали кілька порад.

Аби довго не возитися

Простий спосіб, як полегшити собі це завдання і зробити тертя сиру ефективнішим. Для цього достатньо перед початком тертя намазати шматочком вершкового масла поверхню терки. Це дозволить сиру натиратися значно швидше та легше.

Вершкове масло створює тонку плівку на поверхні терки, яка запобігає застряганню шматочків сиру в отворах. Завдяки цьому сир гладко ковзає по тертушці, не прилипає до неї й не викликає проблем при його натиранні. Таким чином, процес тертя стає значно ефективнішим і швидшим.

Не менш важливою перевагою використання вершкового масла при тертці сиру є його відмивання. Після завершення процесу тертя, відмити тертушку від сиру стає набагато простіше. Завдяки тонкій плівці масла сирні залишки не проникають глибоко в отвори тертушки й легко змиваються під струменем води або за допомогою мильної губки.

Аби швидко натерти сир

Швидкість та легкість цього процесу залежить від кількох речей – від гостроти вашої кухонної тертушки і твердості сиру. Деколи підсохлий шматочок стає настільки твердим, що зробити з нього стружку здається неможливим. Але є дуже простий лайфхак — змастіть тертушку соняшниковою олією. Це дозволить сиру швидко і легко ковзати терткою і процес стане набагато легше. Якщо олії під руками немає, то візьміть будь-який кулінарний жир або змочіть тертушку теплою кип'яченою водою.

Ще один корисний лайфхак, який стане в пригоді для натирання м'яких сортів або плавленого сиру. Помістіть продукт у морозильну камеру на 10-15 хвилин, а потім — натирайте.

Як натерти сир без тертушки

Отримати сирну стружку можна й іншими способами:

блендер — наріжте шматочками сир, перебийте у блендері. Для більшості страв такий розмір стружок буде якраз;

м'ясорубка — трохи довше і клопітніше, але якщо під руками більше нічого немає, використовуйте м'ясорубку;

звичайний ніж — він має бути гострим, щоб ви могли нарізати дуже тонкі смужки сиру. А потім ці смужки можна покришити ножем чи руками, якщо сир досить сухий.

Важливо

Ніжний суп із плавлених сирків: ви точно приготуєте його ще раз

Читайте також:

Шкільна піца: рецепт перекусу, улюбленого з дитинства

Ніжний італійський маскарпоне: легкий і бюджетний рецепт приготування вдома

Плетінка з сирним сиром і слабосоленою рибою: рецепт дивовижної випічки