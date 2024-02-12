Ніжний італійський маскарпоне: легкий і бюджетний рецепт приготування вдома

Як стверджують кулінари, в домашніх умовах приготувати сир маскарпоне не просто нескладно, а неймовірно легко.

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Для гурмана італійської кухні, на думку багатьох, немає ніжнішої назви, ніж сир маскарпоне. Якщо ж ви ще не знайомі з цим молочним продуктом, який підкорив увесь світ, спробуйте — байдужим не залишитеся, запевняємо вас. Чому маскарпоне так називається і як приготувати цей сир у домашніх умовах, нам допомогли дізнатися експерти сайту Italy4.me.

Історія маскарпоне

Маскарпоне — відносно молодий сир, що з'явився наприкінці XVI — початку XVII століть. Батьківщина його — північ Італії, а саме Ломбардія, де й було вигадано рецептуру утилізації молочних вершків, багатих на жир і білок. І зауважте: робилося це в період пізньої осені, тобто під час низьких температур, що найбільше підходять для зберігання сиру.

Чому маскарпоне назвали так? Існує кілька версій. Перша розповідає, що якийсь іспанський дворянин, спробувавши цей сир, вигукнув: "Mas que bueno!", що в дослівному перекладі звучить, як "більш ніж добре". Друга поширена версія припускає, що слово "маскарпоне" утворено від mascarpia, що на діалекті жителів Ломбардії означає "рікотта", оскільки технології отримання цих сирів дуже близькі.

Спочатку маскарпоне називався mascherpa — молочний продукт, вироблений із сироватки, отриманої від сирів страккіно. Деякі експерти стверджують, що маскарпоне вперше приготували на фермі Cascina Mascherpa, що розташована між Міланом і Павією, звідки він і дістав свою назву.

Рецепт приготування

Ми не будемо вдаватися в подробиці технології виготовлення цього сиру у виробничих масштабах. А ось вдома маскарпоне приготувати, виявляється, неймовірно просто.

Інгредієнти на 300 мл:

450 мл жирних вершків (30%);

1 ст. л. лимонного соку (1/2 середнього лимона).

У каструлі нагрійте вершки приблизно до 88 градусів. Додайте лимонний сік і, помішуючи, не знімайте ємність із вогню ще 5 хвилин. При цьому температура не повинна перевищувати 90 градусів. Потім дайте масі охолонути до кімнатної температури (30-45 хвилин).

Постеліть у друшляк марлю, складену в кілька шарів, і перелийте вміст каструлі. Помістіть у холодильник для повного стікання на 8-12 годин. Одержаний маскарпоне перенесіть у пластиковий контейнер, а сироватку ви можете використовувати для вашої улюбленої випічки.

Пам'ятайте, що зберігати домашній італійський сир потрібно не більше тижня.

Із чим їдять маскарпоне і де використовують

Фахівці Italy4.me розповіли, з чим їсти цей солодкуватий і маслянистий продукт. Він хороший як для солодких, так і солоних страв. Маскарпоне чудово поєднується з анчоусами, гірчицею і гострими спеціями. Він чудово контрастує із запеченими овочами. Ложкою сиру можна замінити сметану до улюбленого супу, а італійські кухарі використовують маскарпоне для приготування піци, омлетів і соусів до макаронів.

Сир вживають самостійно в поєднанні з фруктами, кавою або білим хлібом. З нього роблять креми для тортів і пирогів, пудинги та муси. Найвідомішим із десертів, звісно, по праву вважається тірамісу.

Серед алкогольних напоїв до маскарпоне чудово підійде будь-який лікер.

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