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Еда

Для тех, кто любит сладкое, но не хочет полнеть: попробуйте мелайный коржик (видео)

лепешка из кукурузной муки, украинская кухня, национальное блюдо
Фото: Instagram | Лепешка из кукурузной муки вкусная и полезная

На самом деле блюда из кукурузы очень полезны и вкусны — не вызывают аллергии и не добавляют вес, богаты аминокислотами и витаминами, нормализуют обмен веществ и укрепляют иммунитет.

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Вы не знаете, что такое мелайный? Это — кукурузный, то есть произведенный из кукурузной муки. На самом деле очень полезный и вкусный — не вызывает аллергии и не прибавляет вес, богат аминокислотами и витаминами, нормализует обмен веществ и укрепляет иммунитет.

Традиционный мелайный коржик, или мелайный токан, пекут во многих городках на Закарпатье. Попробуйте и вы — уверяем, вам понравится.

Ингредиенты:

  • кукурузная крупа (средний помол) — 300 г;
  • пшеничная мука — 70 г;
  • растительное масло — 100 г;
  • кефир или квасное молоко — 300 мл;
  • яйца — 2 шт.;
  • разрыхлитель для теста — 1/2 ч. л.;
  • сахар — 1 ст. л.;
  • соль — 1 ч. л.;
  • сметана — 2 ст. л.

Выпекаем при температуре 180-200 градусов 60-80 минут, проверяем готовность с помощью зубочистки. Летом в тесто можно добавлять зеленые листья лука.

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