Кукуруза поможет похудеть: 9 полезных свойств для снижения веса

Вкусное летнее лакомство, о котором мы иногда забываем, — это кукуруза. Кроме того, что она очень вкусная, сладкая кукуруза еще и полезна для похудения.

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Важно помнить, что умеренность всегда имеет решающее значение для достижения желаемых результатов по снижению веса. Поэтому даже полезные продукты нужно употреблять в меру. Диетологи рассказали о преимуществах сладкой кукурузы для похудения, о том, как включить ее в свой рацион. Кукуруза —богатый питательными веществами продукт, обладающий характеристиками, которые может помочь вам похудеть. Об этом пишет Culinary Dietetics.

Низкое содержание калорий

Фото: Pixabay

Сладкая кукуруза относительно низкокалорийная, содержит всего около 72 калорий на порцию (120 г). Конечно, эта цифра может значительно увеличиться в зависимости от того, сколько масла или начинки вы добавите.

Однако кукуруза сама по себе не является высококалорийной пищей, даже несмотря на то, что это углевод.

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Высокое содержание клетчатки

Кукуруза богата нерастворимой клетчаткой, которая очень полезна для здоровья кишечника и помогает в похудении. Клетчатка дольше переваривается, а значит, вы дольше будете ощущать сытость, что позволить контролировать количество потребляемых калорий.

Содержит сложные углеводы

Сложные углеводы намного полезнее для нашего организма, они содержат больше клетчатки, витаминов и питательных веществ. Сравните это с простыми углеводами, которые практически не содержат питательных веществ, а только избыток сахара.

Кукуруза сохраняет свои питательные вещества при употреблении в пищу целиком, что делает ее полезным сложным углеводом.

Богата питательными веществами

Фото: Pixabay

Несмотря на то, что сладкая кукуруза известна своим содержанием сахара, она также богата питательными веществами. Всего в одной чашке кукурузы содержится 5 г белка, 3,5 г клетчатки, 38 мг магния, 115 мг фосфора и 325 мг калия.

Магний поддерживает функцию мышц и нервной системы. Фосфор способствует росту и восстановлению тканей, а также генетическому производству ДНК и РНК. Калий удерживает жидкость внутри клеток, регулирует кровяное давление и помогает мышцам сокращаться.

Все эти питательные вещества важны для общего оптимального здоровья. И помните, что очень важно похудеть и сохранить здоровье.

Таким образом, включение в рацион продуктов, богатых питательными веществами, таких как сладкая кукуруза, жизненно важно не только для вашего общего состояния здоровья, но и для снижения веса.

Низкое содержание жира

В сладкой кукурузе мало жира. Жир — это единственный макронутриент, который дает больше калорий, чем остальные, поэтому продукты с высоким содержанием жира ограничиваются, когда вы хотите похудеть.

Полстакана сладкой кукурузы содержит менее 2 граммов жира, но часто к ней добавляют сливочное масло. Это неплохо, если использовать не слишком много масла, а еще лучше выбрать масло на растительной основе, чтобы гарантировать, что дополнительные калории, которые вы получаете, поступают из здоровых жиров.

Универсальный продукт

Фото: Pexels

Кукуруза — один из самых универсальных ингредиентов в кулинарном мире. Кукуруза в початках — это традиционный летний вариант. Сняв с початка, сладкую кукурузу можно добавить практически в любое блюдо: супы, салаты, жаркое, выпечку, запеканки.

Способствует здоровому пищеварению

Кукуруза содержит резистентный крахмал — это тип крахмала, который не расщепляют ферменты поджелудочной железы. Он обрабатывается бактериями толстого кишечника, вызывая его ферментацию. Резистентный крахмал по своим свойствам похож на клетчатку, а также способен поддерживать полезные бактерии в кишечнике.

Регулирует уровень сахара в крови

Резистентный крахмал в кукурузе очень полезен для людей, страдающих диабетом 2 типа. Он вызывает более медленное и низкое повышение уровня сахара в крови по сравнению с другими углеводными крахмалами. Это позволяет повысить чувствительность к инсулину, а это означает, что инсулин может лучше выполнять свою работу по регулированию уровня сахара в крови.

Доступна круглый год

К счастью, чтобы воспользоваться всеми преимуществами сладкой кукурузы, вам не обязательно есть ее прямо с початка. Сладкая кукуруза доступна круглый год, ее можно купить свежей, замороженной или консервированной.

Как есть сладкую кукурузу для похудения

Фото: Pixabay

Ешьте сладкую кукурузу свежей в початках, замороженной или консервированной. Несмотря на то, что в процессе замораживания и консервирования теряется небольшая часть питательной ценности, это не сводит на нет все ее преимущества.

Замороженная сладкая кукуруза — лучший вариант, если вы не можете есть ее свежей.

Консервированная сладкая кукуруза будет иметь более высокое содержание натрия из-за процесса консервирования, а также приведет к выщелачиванию некоторых питательных веществ в жидкость для консервирования. Однако это не делает консервированную кукурузу плохой. Просто слейте и промойте кукурузу, чтобы уменьшить количество натрия.

Не забывайте, что попкорн все также остается кукурузой, и даже считается цельным зерном. И вы сможете съесть его достаточно много, конечно, вы только не добавить слишком много масла и соли.

Напомним, эти 6 продуктов вызывают сильное привыкание и проблемы с лишним весом.

Ранее Фокус писал о том, что некоторые ваши привычки могут сводить всю вашу работу по похудению на нет, способствуя быстрому набору лишнего веса.

Этот материал носит исключительно информационный характер и не содержит советов, которые могут повлиять на ваше здоровье. Если вы испытываете проблемы, обратитесь к специалисту.