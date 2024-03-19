Нежный хрустящий кляр: секреты приготовления (видео)

Вид кляра выбирают в зависимости от продуктов, которые нужно поджарить — рыба, мясо, овощи, морепродукты.

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В зависимости от того, что вы хотите приготовить, выбирают вид кляра — жидкого теста, в которое обмакивают продукты перед обжариванием или приготовлением во фритюре. Например, если необходимо приготовить суховатый продукт, такой как кусочки куриного филе, следует сделать жидкий кляр, поскольку он легче пропускает внутрь продукта масло, а значит, готовое мясо будет намного сочнее. Для сочных продуктов наоборот — нужно использовать густой кляр, тогда он как бы запечатывает сок внутри.

Итак, первый кляр — для чего угодно: рыба, мясо, кольца лука, кусочки морепродуктов.

Ингредиенты:

яйца — 3 шт;

мука — 4-5 ст. л;

вода — 40-50 мл;

соль, перец — по вкусу

рыбное филе — 300 г;

масло для жарки.

Шаги приготовления — на видео.

Два рецепта кляра для отбивных

Вкусные, сочные — без кляра такого эффекта полноты вкуса не будет. И то, что свинина достаточно жирная, это не значит, что ее можно готовить просто в муке и яйце.

Кляр №1

Первый вариант будет на основе панировочных сухарей. С ними получается хрустящая корочка. Для его приготовления нужно смешать вместе 1 яйцо, 100 мл муки и 150 мл панировочных сухарей. Вместо них могут быть и панировочные крошки.

Кляр №2

Для него понадобятся: 1 яйцо, 2 ст. л. сметаны, 2 ст. л. муки, 3 ст. л. твердого сыра, 2 ст. л. свежей петрушки, мука для панировки. Отбивные с таким кляром имеют легкую свежесть зелени.

Хитрости кляра

Важно тщательно смешивать все ингредиенты максимальной однородности.

Вода или молоко, которые добавляем в кляр, должны быть холодными.

Кляр лучше готовить заранее, за час до приготовления блюда. Дело в том, что за это время клейковина теряет эластичность, и тесто будет лучше прилипать к продукту. Перед приготовлением стоит проверить консистенцию кляра. Нужно лишь обмакнуть в него ложку, и если кляр равномерно ее покрывает и не просвечивает поверхность ложки, он приготовлен правильно.

Также перед обмакиванием в кляре продукты лучше промокнуть бумажным полотенцем, чтобы убрать лишнюю влагу. Тогда сцепление кляра и продуктов будет лучше. Кроме того, продукты можно немного присыпать мукой или рисовым крахмалом.

Сушеные травы, специи, зелень можно добавлять в густой кляр, ведь жидкий просто не удержит их внутри при жарке.

Перед обжариванием продуктов в кляре масло на сковороде должно хорошо нагреться, чтобы кляр быстро схватился и держал форму. Проверить степень нагрева можно, капнув каплю кляра на сковороду. Если он сразу схватится, то масло достаточно нагрелось.

Приготовленные в кляре продукты лучше выкладывать на бумажное полотенце, чтобы они впитали лишний жир.

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