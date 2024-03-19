Ніжний хрусткий кляр: секрети приготування (відео)

Вид кляру вибирають залежно від продуктів, які потрібно підсмажити — риба, м'ясо, овочі, морепродукти.

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Залежно від того, що ви хочете приготувати, вибирають вид кляру — рідкого тіста, в яке вмочують продукти перед обсмажуванням або приготуванням у фритюрі. Наприклад, якщо необхідно приготувати сухуватий продукт, такий як шматочки курячого філе, слід зробити рідкий кляр, оскільки він легше пропускає всередину продукту масло, а значить, готове м'ясо буде набагато соковитіше. Для соковитих продуктів навпаки — потрібно використовувати густий кляр, тоді він ніби запечатує сік усередині.

Отже, перший кляр — для будь-чого: риба, м'ясо, кільця цибулі, шматочки морепродуктів.

Інгредієнти:

яйця — 3 шт.;

борошно — 4-5 ст. л.;

вода — 40-50 мл;

сіль, перець — за смаком

рибне філе — 300 г;

олія для смаження.

Кроки приготування — на відео.

Два рецепти кляру для відбивних

Смачні, соковиті — без кляру такого ефекту повноти смаку не буде. І те, що свинина досить жирна, це не означає, що її можна готувати просто в борошні та яйці.

Кляр №1

Перший варіант буде на основі панірувальних сухарів. З ними виходить хрустка скоринка. Для його приготування потрібно змішати разом 1 яйце, 100 мл борошна та 150 мл панірувальних сухарів. Замість них можуть бути й панірувальні крихти.

Кляр №2

Для нього знадобляться: 1 яйце, 2 ст. л. сметани, 2 ст. л. борошна, 3 ст. л. твердого сиру, 2 ст. л. свіжої петрушки, борошно для панірування. Відбивні з таким кляром мають легку свіжість зелені.

Хитрощі кляру

Важливо ретельно змішувати всі інгредієнти максимальної однорідності.

Вода чи молоко, які додаємо в кляр, мають бути холодними.

Кляр краще готувати заздалегідь, за годину до приготування страви. Справа в тому, що за цей час клейковина втрачає еластичність, і тісто краще прилипатиме до продукту. Перед приготуванням варто перевірити консистенцію кляру. Потрібно лише вмочити в нього ложку, і якщо кляр рівномірно її покриває і не просвічує поверхню ложки, він приготовлений правильно.

Також перед вмочуванням у клярі продукти краще промокнути паперовим рушником, щоб забрати зайву вологу. Тоді зчеплення кляру та продуктів буде краще. Крім того, продукти можна трохи присипати борошном або рисовим крохмалем.

Сушені трави, спеції, зелень можна додавати в густий кляр, адже рідкий просто не втримає їх усередині при жарінні.

Перед обсмажуванням продуктів у клярі масло на сковороді повинне добре нагрітися, щоб кляр швидко схопився і тримав форму. Перевірити ступінь нагрівання можна, крапнувши краплю кляру на сковороду. Якщо він відразу схопиться, то олія досить нагрілася.

Приготовлені в клярі продукти краще викладати на паперовий рушник, щоб вони вбрали зайвий жир.

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