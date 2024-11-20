Гратен із картоплі, батату та індички: рецепт вишуканої та простої страви

Гратен виходить ситним, ароматним і дуже смачним.

Якщо хочете потішити близьких смачною стравою на обід чи вечерю, приготуйте для них гратен із картоплі, батату та індички за рецептом кулінарної блогерки Катерини Мовчан. Це смачна, ситна і водночас легка для шлунка страва, яка не залишить відчуття важкості в животі.

Гратен із картоплі, батату та індички

Інгредієнти:

картопля середнього розміру — 5 шт;

батат середнього розміру — 2 шт;

червона цибуля — 1 шт;

філе індички — 600 г.

Для заливки:

невеликий пучок петрушки (дрібно порізати);

яйця — 2 шт;

часник — 1 великий або два маленьких зубчики;

вершки (15%-20%) — 500 мл;

твердий сир — 180 гр;

сіль і перець за смаком.

Спосіб приготування:

Розігріти духовку до 180 градусів (режим верх-низ без конвекції).

Овочі добре помити та почистити. Картоплю та батат порізати тоненькими кружечками, цибулю — півкільцями, а індичку — тоненькими слайсами. До індички додати трохи солі та перцю, перемішати.

У форму для випічки почати викладати гратен: по черзі шарами викладаємо картоплю, батат, індичку, цибулю. Повторювати, поки не закінчаться інгредієнти та заповниться форма.

Зробити заливку. Для цього в мисці змішуємо петрушку, пропущений через прес часник, яйця, вершки, сіль, перець і натертий сир. Усе перемішати і залити гратен.

Поставити запікатися в духовку на 60-80 хвилин.

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