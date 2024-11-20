Гратен із картоплі, батату та індички: рецепт вишуканої та простої страви
Гратен виходить ситним, ароматним і дуже смачним.
Якщо хочете потішити близьких смачною стравою на обід чи вечерю, приготуйте для них гратен із картоплі, батату та індички за рецептом кулінарної блогерки Катерини Мовчан. Це смачна, ситна і водночас легка для шлунка страва, яка не залишить відчуття важкості в животі.
Гратен із картоплі, батату та індички
Інгредієнти:
- картопля середнього розміру — 5 шт;
- батат середнього розміру — 2 шт;
- червона цибуля — 1 шт;
- філе індички — 600 г.
Для заливки:
- невеликий пучок петрушки (дрібно порізати);
- яйця — 2 шт;
- часник — 1 великий або два маленьких зубчики;
- вершки (15%-20%) — 500 мл;
- твердий сир — 180 гр;
- сіль і перець за смаком.
Спосіб приготування:
Розігріти духовку до 180 градусів (режим верх-низ без конвекції).
Овочі добре помити та почистити. Картоплю та батат порізати тоненькими кружечками, цибулю — півкільцями, а індичку — тоненькими слайсами. До індички додати трохи солі та перцю, перемішати.
У форму для випічки почати викладати гратен: по черзі шарами викладаємо картоплю, батат, індичку, цибулю. Повторювати, поки не закінчаться інгредієнти та заповниться форма.
Зробити заливку. Для цього в мисці змішуємо петрушку, пропущений через прес часник, яйця, вершки, сіль, перець і натертий сир. Усе перемішати і залити гратен.
Поставити запікатися в духовку на 60-80 хвилин.
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